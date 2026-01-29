私埋不通報 吹哨者：應更早爆料

台中市豐原區豐康牧場爆發禽流感疫情，台中市動保處29日全面撲殺，市長盧秀燕痛斥業者未主動通報病死雞隱匿疫情，甚至亂埋亂丟病死雞，惡性重大，將依《動物傳染病防治條例》、《畜牧法》分別處以最高100萬元、15萬元罰鍰。台中市衛生局公布1月1日以來案場蛋品流向，包括台北、苗栗及台中共7125台斤，已通知11家業者全數下架。

最早發現異狀的「吹哨者」林男表示，約2周前他在雞場周邊農田工作時，親眼目睹蛋雞場2名員工，不但在掩埋死雞，還用垃圾袋、布袋裝雞屍，再由小貨車載運外出，當時正好看到新聞報導南部出現禽流感案例，懷疑該牧場雞隻異常死亡恐與疫情有關。但他下田工作沒帶手機，未能即時拍照存證，事後他才向農政單位通報，並在27日於臉書揭露此事。

林男指出，業者發現大量雞隻異常死亡，不通報還繼續賣蛋盈利，甚至把死雞運到外縣市危害消費者，讓他覺得「真的該罰」，更感嘆早知道要更早爆料，疫情才不會擴大。

中市衛生局長曾梓展表示，該案場1月1日至27日，共流出蛋品7125台斤，11家業者包括台北農匠市集660台斤、苗栗上圓商行4640台斤、台中地區農會供銷部160台斤、有雞樂園320台斤以及7家餐飲業者共240台斤，另85名個人買家1105台斤，已通知11家業者全數下架，市售端已無案場蛋品流通；場內236台斤已當場查封。

農業局長李逸安說明，昨上午8點至12點半全面撲殺約5000隻雞，並要求業者3日內清消埋在場內的病死雞及廢料。另1月27日疫調中，業者供稱病死的1773隻雞，623隻埋在自場，1150隻埋在苗栗，相關掩埋細節將再會同防檢署疫調。

豐康牧場將逾千隻病死雞運往苗栗後龍非法掩埋，苗栗縣長鍾東錦昨怒斥離譜可惡，並拜託台中市府拿出鐵腕措施，停止業者繼續養雞。縣府會同檢警挖出雞屍完成銷毀與清消，並對周邊養禽場採樣監測，地主將面臨刑責及依《傳染病防治法》和《廢棄物清理法》重罰。