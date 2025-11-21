私大境外生爭奪戰 口碑成關鍵

少子化嚴重衝擊高教，境外生成為各大學積極爭取的重要學生來源。「2025私立大學校院校長會議」21日在輔仁大學舉行，討論議題聚焦海外招生與境外生輔導等議題。多所私大均認為，「口碑效應」是招生關鍵，如何協助學生適應在台生活，考驗校方配套能力。

銘傳大學國際暨產推副校長李藍瑜表示，校內外籍學位生主要來自越南、馬來西亞、印尼、泰國與日本，其中越南近年成為重點國家，反觀過去人數最多的馬來西亞，則逐漸減少。

淡江大學國際事務副校長陳小雀則說，目前兩岸關係緊張，導致大陸與澳門學生大幅減少，香港與馬來西亞學生也呈下降趨勢，南向國家因此成為招生重心。不過，她也說，看好非洲的招生市場，認為招生潛力值得拓展。

如何維繫招生熱度，李藍瑜分享，銘傳透過政府獎學金、姐妹校推薦、海外教育展、社群經營、實體廣告及線上說明會推動招生，但真正最有效的仍是口碑。學校必須把學生照顧好，口碑才能自然擴散，且學生的認同與推薦，遠比招生人員所說的有效。

教育部常務次長朱俊彰昨日也出席，他在致詞時提到，為了協助公、私立大學穩定校務經營，並提升治校彈性度，教育部已爭取65億元特別預算，將在接下來3年用於補助各校，同時教育部也正推動修正《私立學校法》與《大學法》，回應高教圈追求大學彈性財務與招攬人才企盼。

就私校最擔憂的「少子化」困境，朱俊彰則說，除了本國生，國際生必然是招生重點之一。如今台灣年均有6000到7000位境外生來台入學，絕大多數大學校長也希望，招生方式及名額具彈性並擴充，他保證只要符合一定條件，會讓大學有鬆綁空間。