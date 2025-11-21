私大校長齊聚探討國際生議題 教育部：3年65億補助各大學校務

教育部常次朱俊彰今出席2025私立大學校院校長會議。(記者楊綿傑攝)

〔記者楊綿傑／台北報導〕「2025私立大學校院校長會議」今於輔仁大學召開，主題聚焦國際學生招生與輔導管理，教育部常次朱俊彰在會中表示，學校都希望能把國際招生的彈性增加，其中非常重要的條件是，學生必須聽得懂，使其學習上沒有問題，以及對學生有好的輔導措施，使其知道自己有被照顧，最好還能願意留台，教育部已逐漸對重點科系開放彈性，而面對各項問題，將透過部會協作、國會溝通循序漸進處理。

朱俊彰致詞時首先提到，教育部一些政策可能需要與部會協作或與立法院溝通，以進行法令的調整、與社會期待做平衡，所以有些做法沒有辦法那麼快，但是這幾年來其實一直都有在做。以國際招生政策來說，最早的國際專修部目前每年已有6000、7000名學生是透過此方式進來，後續還有新型專班已經招生1年，目前也有1500名學生。

朱俊彰提到，學校希望國際招生名額及招生方式不要有限制、學習上有一些彈性等。教育部後來針對重點系所先開放彈性，重要的條件就是要讓學生聽得懂，學生的學習必須沒有問題。其次要有好的輔導措施，讓學生知道他是被照顧的，當然畢業之後能夠留在台灣更好；另外針對新型專班招進來學生，企業只願意提供300名獎學金，也跟經濟部及國發會討論對策；而僑外生工作時數的問題，亦與勞動部在研商，教育部都在持續努力中。

在國際招生之外，朱俊彰提到，教育部在特別預算裡有爭取到65億，會協助未來3年公私立大學在校務精進的補助，包括支持學校的教師薪資或是水電費，將會以學生人數、學雜費收入及預計未來2年可能的漲幅作整體計算，預計今年底或明年初就會補助給各學校。另如私校法中募款抵稅的部分，比照國立大學能夠百分之百的抵稅，同時接受相同密度的監督，目前都朝此方向與立法院爭取，盼讓學校在募款方面有更多彈性。

輔大校長藍易振說，國際生招生與輔導是牽涉私校永續的核心議題，面對全球高教挑戰以及國內少子女化的情勢，「我們不只要走出去，還要引進來」，如何招募優秀學生到台灣，學習之外如何提供優質環境確保他們能安心學習都是重要議題。此外，教育部今年已提出鼓勵優秀學生留台的方案，盼能夠與台灣產業發展結合起來，也促進台灣高教發展。

