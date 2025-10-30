私大生進半導體業卻被同事當面「戰學歷」 她反問一句全場無語好自卑
至今職場竟還有人戰學歷！一名私立大學商科畢業的女網友，近日在社群平台Dcard發文，透露自己靠著努力考取證照、出國進修並累積實務經驗，成功轉職進入半導體設備公司，卻因學歷問題屢遭同事冷嘲熱諷，引發熱議。
原PO在貼文中以「私立大學畢業，在公司被嘲諷」為題表示，她雖然僅擁有私立大學學士學歷，但自認工作表現穩定、積極進取，並未拖累團隊。然而進入新公司後，卻屢次在聚餐與同事互動中，聽見對方以嘲諷語氣談論學歷落差。
她提到，同事間對話中常出現諸如「只有成大畢業難怪能力差」、「有沒有讀碩士真的有差」、「國立跟私立真的有差」等話語，雖未明指本人，但語帶暗諷，令人不適。更讓她無奈的是，當她嘗試詢問：「請問你們講的那個人是哪個能力不行呢？滿想了解的。」對方卻答不出來，僅以「只是開玩笑」草草帶過，讓她感到既無奈又受傷。
該網友坦言，雖已入職一年多，但仍難適應時不時遭到的「學歷鄙視」，讓她一度懷疑是否應該考取碩士學位以獲得更多尊重。然而她也反思，是否應該堅持做自己、相信能力勝於學歷，「行得正就不用害怕」。
這則貼文引起網友熱烈討論，不少人留言支持原PO，「實力才是真本事，不用被學歷框架綁住」、「酸別人怎麼說不關你的事，你知道你自己如何才最重要。若是真要考碩士，希望這是出於你的選擇，而非為了他人的眼光」、「反著想，你們畢業證書這麼卷，結果也只能跟這樣的我作同事領同薪，鼻屎大的優越感只能蓋在那張紙，也難怪技能上不去只能是非他人取暖」、「要記得，這種人人品都很差」、「畢業後還開口閉口只有學歷，估計現實生活也沒什麼讓他們有成就感的事，對方只是自卑而已，本質上覺得自己不如妳，才會想辦法找到唯一幾個贏過妳的點。」
看更多 CTWANT 文章
王子婚變風暴延燒！屈中恆18年前就警告 他神預言全場驚呆
粿粿被帥尪痛揭偷吃王子形象重創 潔哥給翻紅1建議：不搞組合太可惜
粿粿爆出軌風波！ 網挖出「范姜彥豐4大條件」：完勝王子
其他人也在看
台中男開車撞店「全身佈滿刀傷」噴血慘死！相驗結果曝光：排除他殺
台中南區今日上午10時許，36歲何男駕駛休旅車逆向行駛於高工路上，先撞上另輛轎車，又失控衝進路旁的鐵板燒店內，事故發生後警消人員獲報趕抵，發現何男頸部有一道深深的刀傷，離奇死亡。經檢察官相驗死者身上傷口及相關影像佐證，初步排除他殺可能，致命傷為頸部上的15公分刀傷，家屬對相驗結果無意見。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「黑水虻」小兵立大功！ 北彰化7鄉鎮每月300公噸廚餘吃光光
台中爆發非洲豬瘟，也點燃熟廚餘去化戰火，而彰化縣今年5月多了地表最強的廚餘清道夫「黑水虻」軍團，由和美鎮扛起收運鄰近鄉鎮的廚餘，可以每月處理7鄉鎮市300公噸的廚餘，大大減輕溪州焚化爐的負擔。和美鎮清潔隊表示，和美是半自動化黑水虻貨櫃屋，原本單月處理廚餘量為180公噸到200公噸，受到非洲豬瘟影響，自由時報 ・ 1 天前
化製單疑遭塗改！梧棲豬場非洲豬瘟案涉偽造文書 中檢主任檢察官親自督辦
台中市梧棲「洽興養豬場」爆發非洲豬瘟疫情後，相關病死豬數量卻接連「變化」，從最初通報的117頭、116頭，到最後更正為78頭，引發外界質疑統計不一。昨天有消息傳出，豬隻運往化製廠的三聯單上，銷毀的染疫豬頭數不符，甚至疑似有塗改情形，涉嫌偽造文書；台中地檢署昨天晚間證實，已分案偵辦，全力釐清是否涉及刑事違法。鏡報 ・ 7 小時前
一群高中生「穿制服露大片刺青」拍TikTok 校友無奈：學校治不了
近年來越來越多人開始在身上刺青，不過根據我國法規，未成年刺青需先經過法定代理人同意，才能在身體留下永久的印記。一位男子近日發現，有一群高中生不但在身上刺青，甚至還在學校大露刺青拍攝TikTok影片，讓他直呼不可思議，貼文曝光後引發熱議，有校友則坦言，類似屁孩行為在該校相當常見，「女生也會露刺青＋電子菸上抖音」，完全不甩校方祭出各種懲罰措施，懲罰措施，甚至反而引以為傲。中時新聞網 ・ 1 天前
「任由私校老師過勞！」全教總揭待遇漏洞：教育部刻意不作為，教師權益受戕害
近年因應少子化，教育部與僑委會自2014年起合作推出「3＋4產學攜手合作僑生專班」。不過，教育部於114學年度修訂「專科以上學校兼任教師聘任辦法」，明訂私立專科以上兼任教師的鐘點費不得低於公立專科以上兼任教師的支給數額。然而，全國教育產業總工會（全教總）今日發布新聞稿指出，教育部獨漏私立高中職學校教師，任由私立學校老師過勞，呼籲教育部盡速修正「教師待遇條例」......風傳媒 ・ 1 天前
獨家／冷氣故障修1年修不好 500萬豪車成「移動蒸籠」車主怒喊退車
台中一名車主花500多萬元購買德國品牌休旅車，車輛冷氣卻頻頻出問題，即使送回原廠維修長達一年多仍未獲改善。車主不滿地表示，「維修廠主管曾承認同批次其他車主也有相同困擾，但原廠態度消極」，擔心保固期過後問題會更嚴重。專家指出，現今新車多採平板電腦控制冷氣，故障原因包括軟體、線路、壓縮機等。面對修不好的豪車，車主已向代理商寄存證信函，盼解除買賣契約。TVBS新聞網 ・ 1 天前
吃壽司新神技！他曝用「這1物」當刷子控鹹度 老饕全跪大讚：超聰明
每逢假日，迴轉壽司店總是大排長龍。不少人夾壽司沾醬時，常會不小心讓壽司整個掉進醬油碟裡，導致飯底吸滿醬油、變得鹹到難以下嚥。有網友分享一種特別的吃法，就是用「薑片當刷子」，能讓醬油均勻沾在魚片上，不僅不會沾到飯底，還能完美掌握鹹度，這種創意吃法曝光後，立刻引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
黑絲OL被公雞狂追！影片吸粉IG漲至萬人追蹤 本尊說話了
高雄一名穿著黑絲襪的OL到停車場繳費，繳完錢轉身，被一隻超派的白公雞盯上，公雞突然展開瘋狂攻擊，接著，另一隻雞夥伴也衝出助陣，讓她邊尖叫邊狂奔上車。事後，她在社群平台幽默表示：「我沒惹到你（公雞），你太不講武德了。」據悉，OL徐小姐任職於高雄TOYOTA北高營業所，被公雞追逐爆紅，社群平台漲粉，她笑說：「雞不可失」、「我到現在還是覺得很荒謬，但謝謝粉絲們這麼喜歡。」太報 ・ 1 天前
潛規則！豬生病先拿藥治 延後通報疑脫手換現
潛規則！豬生病先拿藥治 延後通報疑脫手換現EBC東森新聞 ・ 1 天前
私大錯了嗎？科技業OL遭同事當場「戰學歷」 1句話反問全場安靜
到現在還會「戰學校」嗎？一名私校商科畢業的女網友表示，靠著自己的努力考取證照、出國研習，轉職到半導體公司工作，不過同事不時就把「學歷」掛在嘴邊，頻頻暗諷自己能力差，讓她無奈又受傷，貼文曝光引起熱議。鏡報 ・ 11 小時前
確認過眼神！黑絲OL爆紅受訪「因1事」被公雞狂追：以為向牠發起挑戰
高雄一名穿著黑絲襪的OL到停車場繳費，沒想到繳完錢轉身後，竟被一隻兇猛的白公雞盯上，接著公雞突然瘋狂追逐，嚇得她連忙拔腿衝回車上，甚至在車上忍不住飆出髒話。這段荒謬又搞笑的畫面讓網友笑翻。OL表示，她平時常看到場內幾隻雞閒晃，沒想到這次轉身對到眼竟被「盯上」，她幽默說：「人生都沒被狗追過，反而被雞追了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
清廚餘奇兵「黑水虻」！從蟲到雞蛋 吉慶國小打造「零廚餘」循環校園
台灣出現非洲豬瘟的疫情，到底營養午餐每天50萬公斤的廚餘，該何去何從？我們今天來就看一間幾乎零廚餘的學校。這是新北市的吉慶國小，他們發展出了一套黑水虻循環系統，他們讓黑水虻吃廚餘，再用黑水虻餵雞、餵魚，而雞會生蛋，就當成午餐加菜，學校希望透過這樣的課程，讓永續的概念在日常生活中扎根，而他們的孩子，果然，每一位都是小小昆蟲達人或小小養雞博士。鏡新聞 ・ 1 天前
養豬協會建議阿兵哥幫忙消化30萬禁宰豬！網轟：阿兵哥不是廚餘桶
[Newtalk新聞] 台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中華民國養豬協會28日建議幫監獄加菜或找阿兵哥幫忙消化豬肉，不過遭國防部婉拒，稱目前副食供應站冷凍豬肉存量充足，而網友也直言「為什麼有事就要找阿兵哥？有對人家很好嗎？」 中華民國養豬協會28日拜會朝野黨團，針對豬隻禁宰15天累計的30萬隻豬，呼籲黨團協助消化，建議「30萬隻豬一定要消化，我們跟矯正署說一下，看守所，監獄都吃很差，幫他們加菜，阿兵哥吃豬排，30萬隻一個月就吃完了」。 針對請阿兵哥消化豬肉的建議，國防部指出，目前副食供應站冷凍豬肉存量充足，各伙食團以滿足官兵營養均衡及衛生健康為原則，同時國軍冷凍生鮮肉品採公開招標採購，投標廠商須備有「屠宰場登記證明」，且販售肉品必須為CAS（台灣優良農產品標章）認證產品。 對於養車協會的建議，網友紛紛留言「軍人欠你們的喔？叫盧媽媽吃啊」、「阿兵哥不是你們的廚餘桶，每次有什麼崩盤都要國軍吞下去，怎麼不崩盤個肯德基麥當勞」、「為什麼不是台中市政府買下來給台中政府人員跟市民吃？」查看原文更多Newtalk新聞報導豬肉價崩盤趁機囤貨賺一筆？陳駿季：冷凍業者切勿趁機哄抬肉價！中市府非洲豬瘟疫調報新頭殼 ・ 5 小時前
獸醫顧豬場「做功德」？知情者爆離譜酬勞：大家不想簽
非洲豬瘟疫情延燒，中檢追查病毒來源。台中市政府26日發函檢方，指王姓獸醫佐疑涉違法開立處方，並可能延誤防疫，將相關事證送交偵辦。粉專PO出畜牧場獸醫師酬勞收費標準，還指出業界獸醫師透露，顧豬場3萬6是1年的酬勞。還有人嘆特約獸醫師制度名存實亡，都在做功德。中時新聞網 ・ 1 天前
中山隧道「長髮女鬼」抓到了！ 23歲女為萬聖節取景
中山隧道「長髮女鬼」抓到了！ 23歲女為萬聖節取景EBC東森新聞 ・ 6 小時前
粿粿上節目脫口「北韓首都是南韓」 1反應網全傻眼：無感變反感
前中信兄弟啦啦隊人氣成員粿粿昨（29）日被老公范姜彥豐毀滅式爆料，直指粿粿在婚內出軌男星王子（邱勝翊），消息曝光後，粿粿人氣一路下滑。就有網友貼出之前粿粿上節目的片段，表示自己原本對粿粿這個人無感，直到看到這個變成「完全反感」，貼文發出後，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
中職》台灣投野引爆日職爭奪戰 日本記者老實說原因
長期被多支美、日職棒球隊追蹤觀察的味全龍投手徐若熙，昨天正式宣告行使旅外自由球員權利，國外球隊即日起可正式與他接觸，統一獅林安可也有望跟進行使，中職選手赴日挑戰的新聞罕見連日攻佔日本媒體的版面，有日本記者接受本報採訪也直言：「台灣選手在NPB（日職）的存在感有日漸擴大的感覺。」自由時報 ・ 3 小時前
投書：幼兒園貼台積電榜 孩子何時成了父母的名片
楊智強／教育部中央教師申訴評議委員鏡報 ・ 12 小時前
獨家／128萬電動車小黃司機入手約只要77萬元 bZ4X要撬開計程車市場
Toyota bZ4X小改款電動車售價128萬元登場後，意外引爆計程車族群關注。一直以來計程車市場是和泰（TOYOTA總代理）極為重要的一塊市場，長年以來，台灣黃色車海處處可見「計程車三大天王」Toyota Wish、Corolla Cross、RAV4。即使Wish已經停產多年，路上仍有成千上萬輛的Wish服役。它們真的該退役了，而繼承者會是誰？看來，和泰想好了，就是與時俱進、符合綠色趨勢的bZ4X電動車。鏡報 ・ 1 天前
新颱風最快週末生成！「3熱帶系統」醞釀 2顆恐合併變超大環流
週末有颱風來襲？氣象專家吳聖宇今（30）日在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」中發布貼文，表示今晚過後東北季風會再增強，雖然目前已經是10月底，但是目前仍然有3個系統在發展。其中關島南方海面的系統最值得注意，在週末至下週有機會增強為颱風。鏡報 ・ 3 小時前