私大畢業進半導體業！同事當面「戰學歷」 她反問1句全場閉嘴
生活中心／張尚辰報導
許多工作都很看重學歷，但是一個人的工作能力強不強，還是要實際看過才知道。近日，一名上班族表示，自己畢業後進入半導體業已經一年多了，平時工作自認給力，但還是不時會聽到同事嘲笑自己學歷低，這讓她感到很無奈，貼文發出後，引發網友熱議。
女網友26日在Dcard上以「私立大學畢業 在公司被嘲諷」為題發文，指出自己是私立大學商學院畢業的，畢業之後的4年間也很努力充實自己，除了考取證照以外，還有出國研習累積經驗，直到前年順利轉職進入半導體設備公司。
原PO表示，自己入職一年以來在工作上都很給力，沒有拖過同事的後腿，也一直有在繼續學習、精進自己，但和同事吃飯時，總會聽到對方用暗喻、反諷的方式嘲笑自己的學歷。
原PO舉例，曾聽到同事說，「聽說那個誰誰誰，只有讀到成大大學畢業而已，難怪能力那麼差，講什麼都聽不懂，有沒有讀碩士真的有差，國立、私立也很有差，跟我們距離差太多了」，意識到原PO還在場，就馬上補一句，「我們沒有在針對妳喔，只是單純在開玩笑而已」。但是當原PO反問，「那個人是哪個能力不行呢？蠻想了解的」，對方卻回答不出來。
這讓原PO非常無奈又受傷，說自己入職到現在一年多了，還是很不習慣經常被開學歷的玩笑，「難道半導體行業，真的需要學歷，才能被看得起，被平起平坐的對待嗎？」原PO也詢問，「是不是應該要去考個碩士比較好，還是我應該勇敢地做我自己，能力好、行的直，就不要害怕？」
貼文發出後，不少網友紛紛留言鼓勵原PO，「別人怎麼說不關你的事，你知道你自己如何才最重要。若是真要考碩士，希望這是出於你的選擇，而非為了他人的眼光」、「能夠順利轉職就是件不容易的事情喔」、「如果真的沒辦法承受這樣的壓力可以去補個碩士，換份工作，很多時候解法很多，是自己那一關過不去而已」。
也有人說，職場中很多這樣的人，不需要太把他們的話放在心上，「畢業後還開口閉口只有學歷，估計現實生活也沒什麼讓他們有成就感的事」、「這種人人品都很差，專注在自己身上就好」、「所以他們那麼厲害學歷那麼頂，結果跟你在同一個公司上班，不就代表他們也就那樣」。
還有人分享自己的經歷，「我在外商領得比一堆頂大的都多，台大的還說我是學歷無用論最好的證明呢」、「但是我主管學歷沒有很高，她還可以當主管欸」、「我之前的員工也都是國立大學畢業，我也有發現他們會鄙視其他私立大學或者高中的員工，也認為自己高人一等」。
