私大第一！北醫大奪2026大學品牌力醫藥衛生獎 僅次於臺大

104 人力銀行舉辦「2026 大學品牌力」頒獎典禮，獲獎大學代表齊聚一堂合影留念。(104人力銀行提供)

臺北醫學大學於全國123 所大專校院中脫穎而出，在104人力銀行「2026大學品牌力」評比中，榮獲「最佳學群獎－醫藥衛生領域」全國第二名、僅次於臺大，充分展現北醫大深耕教育，培育健康照護產業新世代人才，以及強化臨床研究創新與就業銜接上的卓越競爭力，深獲國內外與企業雇主的高度肯定。

北醫大今年除榮獲「最佳醫藥衛生學群獎」，勇奪全國第 2 名外，在全國私立一般大學中更高居第 1 名；同時於 12 大品牌力指標中，「性格優勢」、「學術聲望」、「產學力」與「研發力」等多項關鍵指標，亦皆位居全國私立一般大學首位，充分展現北醫大畢業生深獲企業青睞、研究與臨床並進，以及落實學用合一的人才辦學實力。

臺北醫學大學榮獲 104 人力銀行「2026 大學品牌力」獎項肯定，校長吳麥斯（右）代表出席領獎。（北醫大提供）

臺北醫學大學校長吳麥斯表示，在長期深耕醫學教育與臨床實務的基礎上，北醫大持續培養具備專業素養與領袖氣質的醫藥衛生人才。創校 65 年來，北醫大已培育眾多傑出校友，其中多達 732 人於醫療體系中擔任領袖角色，包括各大醫院院長及醫藥衛生領域的高階領導人，充分展現北醫人才培育成果在醫療體系與社會發展中的深遠影響。

北醫大以「數位生態系、健康照護、新世代人才、永續發展」四大方向為核心，從臨床健康照護出發，緊密結合數位科技與教育創新，培育能回應未來醫療需求的新世代人才。作為創新型大學，北醫大不僅延續研究型大學的深厚基礎，更強調醫學研究的「轉譯落地」，讓研究成果真正走進臨床與健康照護現場，發揮實質影響力。

吳麥斯進一步指出，智慧醫療早已深度融入第一線醫療現場，關鍵不僅在於科技導入，更在於醫學教育能否率先轉型。北醫大結合生成式人工智慧（GenAI），自主建置 TAIP-X（TMU AI Integrated Platform X），串聯三家附屬醫院資料庫，打造高度整合的智慧醫療平台，全面邁向「智慧醫院」願景；同時建構「虛擬醫院系統（VHS）」，將去識別化臨床案例、電子病歷與 AI 輔助決策導入課程，讓醫學、藥學、護理等不同專業學生，透過模擬急診、病房與手術等真實醫療流程，在安全環境中進行沉浸式臨床實作與跨情境協作學習，強化臨床判斷、團隊合作與科技應用能力，全面提升未來醫療即戰力。

同時，北醫大亦呼應 104 人力銀行推動的 ESG 全球人才永續與大學 USR 精神，將永續發展、低碳醫療與社會責任納入課程設計與校務治理，並積極布局AI、精準醫療、數位健康與再生醫學等前瞻領域，培育具備跨域整合能力與國際視野的未來醫療關鍵人才。

