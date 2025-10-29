私大錯了嗎？科技業OL遭同事當場「戰學歷」 1句話反問全場安靜
到現在還會「戰學校」嗎？一名私校商科畢業的女網友表示，靠著自己的努力考取證照、出國研習，轉職到半導體公司工作，不過同事不時就把「學歷」掛在嘴邊，頻頻暗諷自己能力差，讓她無奈又受傷，貼文曝光引起熱議。
一名女網友在Dcard以「私立大學畢業在公司被嘲諷」為題發文，表示自己就讀私立大學商科，畢業後認真工作了4年多，努力考取證照、累積經驗，甚至出國研習，前（2023）年轉換跑道，順利進入了半導體公司工作，然而這也是她噩夢的開始。
原PO表示，與同事相處、吃飯的過程，不時可以聽到他們以各種方式暗諷自己的「學歷」，甚至說道「有沒有讀碩士真的有差，國立私立的也很有差，跟我們的距離差太多了」，接著便把目光轉向自己，表示「我們沒有在針對你歐，只是單純在開玩笑而已」，自己則忍不住憤怒回問「你們講的那個人是哪個能力不行呢？蠻想了解的」，結果對方鴉雀無聲。
原PO無奈感嘆，回嗆同事讓自己有種「為了噴而噴」的感覺，不過長久相處下來，種種歧視言論確實讓自己既無奈又受傷。她也說，入職一年多以來，自己在工作上都認真不脫別人後腿，也很努力精進自己，「難道在半導體行業，真的需要學歷，才能被看得起，被平起平坐的對待嗎？」
貼文曝光引起網友熱議，紛紛表示「你知道你自己如何才最重要」、「若是真要考碩士，希望這是出於你的選擇，而非為了他人的眼光」、「能夠順利轉職就是件不容易的事情喔」、「這種人人品都很差」、「我在外商領得比一堆頂大的都多，台大的還說我是學歷無用論最好的證明呢」、「科技業這樣的人真的滿多的」、「原來有真實戰校喔」。
也有人認為，同樣的職位還要被看不起，可能就是因為能力太好才會被嘲諷，「這種人見多了，通常也只有那張嘴而已」。
