私大開課門檻惹議 教育部祭補助鼓勵不設限制

（中央社記者陳至中台北12日電）大專招生競爭越來越激烈，高教工會日前指出，部分學校為節省成本，設置開課人數門檻，導致師生須「揪團上課」。教育部近日祭出補助措施，鼓勵私大「不設」開課門檻。

高教工會今年3月曾陪同學生到教育部陳情，指部分私立大學不斷提高選修課程開課門檻，甚至提高到30人，導致許多課程較艱深、小眾的課程無法開課，影響教師權益和教學品質；學生為了修到想上的課，還得到處「揪團」。

教育部近期舉辦說明會，修正「教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫要點」，新增規定，大學學士班專業選修課如果沒有設定最低開課門檻，獎勵經費新台幣20萬元；最低開課門檻人數低於20人以下，則獎勵經費5萬元。

廣告 廣告

這項規定前一學年度為基準，115年度的計算期間為民國113年8月1日到114年7月31日。

另外，教育部也透過修正補助指標，鼓勵私大提升學生代表參與校務，如果參採學生提案，或討論後無法執行（須佐證），都可列入指標項目。教育部也鼓勵每年度至少舉辦一次由校長主持的學生代表座談會，積極聆聽及回應學生意見。（編輯：管中維）1141212