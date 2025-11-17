私密片被員工「衝康」過？他見館長1反應卻笑了：手機肯定很精彩

娛樂中心／李紹宏報導

館長陳之漢最近被資深員工毀滅式爆料後，曾連兩日在直播中氣炸反嗆「被討千萬封口費」、「領我的錢、開我的車、吃我的飯，沒有錢就情勒」，雙方砲火連連。對此，粉專「政治曾台派」認為，館長在直播中表明自己手機裡「有私密片、生殖器和脫衣照」，手機裡面一定相當精采，更質疑館長這波操作肯定有問題，「感覺就是在打預防針」，可能還有更驚人的東西沒爆。

館長前日遭前員工李慶元指控，稱館長過去曾對員工與特助做出不當要求。（圖／翻攝自飆捍臉書）

小偉等員工指控，館長曾要求小偉與其妻「館嫂」發生性關係，對此館長強烈否認，質疑這是3名員工為抹黑而進行的惡意後製。他大方承認有影片，但懷疑員工是將「十幾年前手機內流出的照片或影片內容」進行加工，怒嗆「過幾天，我看你們手上有什麼」！

對此，粉絲專頁「政治曾台派」認為，「老實說，聽到這邊真的忍不住想，館長你的手機內容應該相當精采吧？不然怎麼一直在預先消毒、反覆提這些「可能被動過」的東西？整個感覺就是在打預防針，讓人越聽越好奇到底有什麼料」。

粉專政治曾台派指出，館長手機裡一定還有驚天密料。（示意圖／館長臉書、PIXABAY）

文章一出，網友在下面議論，「對方手上有證據錄音檔，你館長有什麼拿出來反擊？沒有嘛，只有一張嘴」、「你也不用解釋那麼多，你可以為了流量跟錢，再繼續舔共，真可恥，遲早會有報應的」、「笑死，只會一直強調十年前，卻好像從沒否認」、「唉……好好當個人很難嗎？自己選擇當西瓜回力鏢是會打到自己的！」

