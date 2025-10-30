私密片被看光！薔薔探監晚安小雞手機遭搜身 手機影片曝光喊無奈

薔薔近日錄影時分享赴柬埔寨探監晚安小雞的經過，意外透露手機私密影片遭檢視。（圖／侯世駿攝）

藝人薔薔（林嘉凌）日前前往柬埔寨拍攝影片，期間安排探視因案入獄逾一年七個月的網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）。探監行程雖順利完成，卻在離開前遭遇突發事件，手機中的私密影片意外被當地獄警查看，令她直呼無奈。

薔薔手機遭警方檢查時，因「最近刪除資料夾」未清空，私密影片意外被查看，引發爭議。（圖／翻攝自YouTube，林嘉凌 薔薔Maze）

根據薔薔今（30日）在節目《小姐不熙娣》錄影時分享，前往探監前必須經過層層申請，原本不抱期待，未料順利獲准進入會面。她表示，晚安小雞在監獄中適應良好，不僅能講柬埔寨語，還有「小弟」協助生活事務，當天甚至吩咐獄友幫薔薔一行人買水。她笑稱：「水在監獄裡很貴，他已經有自己的生存法則。」

然而，探監結束準備離開時，獄方擔心訪客可能在監內錄影，對所有人進行身體與手機檢查。薔薔坦言，當時已預先刪除手機中的私密影片，卻未清除「最近刪除」資料夾，結果影片仍被警方檢視到，讓她相當困擾。她無奈表示：「我已經有做刪掉這個動作，沒想到事情會變成這樣。」

薔薔並提到，原本並不認識晚安小雞，僅因剛好人在柬埔寨拍攝，得知有申請管道才臨時增加探監行程。她回憶，晚安小雞在獄中目前剩4至5個月刑期，他透露每天生活規律，早上6點起床、晚上9點就寢，白天需唱國歌與做操，也會閱讀、學習英文，出獄後希望能拍攝電影。

