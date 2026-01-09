私密處反覆感染 醫內診驚見分泌物「黃綠冒泡全是活蟲」

（健康中心／綜合報導）婦產科門診常見女性因私密處搔癢或分泌物異常求診，許多人礙於隱私與羞怯，常選擇自行購買成藥塗抹，但若誤判病因，恐讓病情更加惡化。知名婦產科醫師鄭丞傑日前分享一宗特殊病例，一名受反覆感染所苦的女性，因長期自行投藥無效，甚至出現症狀加劇現象，最終在詳細內診下，才揭開令人頭皮發麻的病灶真相，意外暴露出潛藏的複雜性關係。

據了解，該名患者起初認定自己僅是罹患常見的黴菌感染。一般而言，黴菌性陰道炎多源於衣著悶熱潮濕，分泌物通常呈現白色豆腐渣狀。然而，此次病況卻異常頑強，即便患者習慣性用藥，患部仍持續排出混濁且帶有黃綠色澤的液體。醫師在進行內診時敏銳發現，患者陰道深處的分泌物竟呈現罕見的「冒泡狀」，當下即研判病情並不單純，隨即安排進一步顯微鏡檢測。

檢測畫面出爐後，結果令在場人員震驚不已。顯微鏡視窗下清晰可見無數微小的「原蟲」正在劇烈蠕動亂竄。面對患者驚恐詢問「這真的是我的嗎？」，鄭丞傑醫師證實，其不僅患有黴菌感染，更合併了棘手的「陰道滴蟲」感染。這種肉眼難見的寄生蟲，正是導致分泌物產生氣泡與異常色澤的主因，若單純針對黴菌治療，自然無法根治。

針對滴蟲感染途徑，醫師進一步解釋，與一般環境因素引起的黴菌不同，滴蟲主要透過性行為傳播，屬於性傳染病的一種。在確認患者僅有固定性伴侶後，醫師直言點破殘酷現實，推斷傳染鏈極可能源自於男方與他人發生親密關係後，再將病原體帶回傳染給患者，這場單純的看診，意外揭發了伴侶忠誠度的隱憂。

面對此類性傳染病，醫師嚴正呼籲，治療關鍵在於徹底斬斷傳染鏈。若僅由女方單獨接受治療，極易在恢復性生活後產生「乒乓球效應」，導致雙方交互反覆感染，陷入惡性循環。因此，務必嚴格執行伴侶「雙向同步治療」，才能徹底根除病灶，避免病情反撲。

