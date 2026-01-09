私密處好不了！醫內診驚見「分泌物冒泡、活蟲亂竄」 掀超綠真相她楞了

生活中心／施郁韻報導

一名女患者由於私密處反覆感染，內診時發現分泌物「會冒泡」。（示意圖／資料照）

不少女性面對婦產科檢查，常感到緊張羞怯，不少人擔心內診會疼痛。婦產科醫師鄭丞傑提到，一名女患者由於私密處反覆感染，自行用藥後「狀況越來越糟」，內診時發現分泌物「會冒泡」，一看驚見活蟲在亂竄，沒想到染上性病，追問生活史後有驚天大發現。

鄭丞傑曾在節目《醫師好辣》中提到，若女性感染一般的黴菌分泌物通常是白色的，大部分是因為潮濕環境、愛穿緊身褲引起，與性生活無關。

鄭丞傑表示，一名女患者反覆黴菌感染，平時習慣自備藥物，但她這次自行用藥後，症狀遲遲未改善，分泌物異常混濁，甚至有著黃綠色。女病患轉診前往門診檢查時，醫師驚覺情況不單純，「我一看到分泌物有泡泡，馬上聯想到滴蟲！」

廣告 廣告

鄭丞傑用顯微鏡檢查，女患者當場傻眼，分泌物中竟有活生生的原蟲四處蠕動，詢問「這是我的嗎？」醫師點頭直言：「對，就是妳的，這是滴蟲。」

滴蟲是透過性行為傳染的疾病，須藉由顯微鏡確認。鄭丞傑解釋，女患者確診黴菌合併滴蟲感染，單靠治療黴菌根本無法解決。他當場追問對象，得知是固定男友後，直言：「一定是有別人傳給妳，那男朋友當然又是有人傳給他，性病就是這樣來的。」

鄭丞傑嚴肅建議，女患者需要帶男友「同時治療」，否則會發生所謂「乒乓球效應」，彼此不斷交叉感染。



更多三立新聞網報導

口愛添情趣＝吃下病毒 婦產科醫提醒愛愛6重點：千萬別刷牙漱口

有婦幼識別證「少做關鍵1動作」！停車收600元罰單 一票網長知識

快檢查！手機載具「多做1動作」發票爽中700元 一票網照做驚：真的中獎

中榮神經外科爆無照醫療廠商代刀！遭控網紅醫師發聲：醫院內鬥真可怕

