私密處搔癢不只夏天有！醫揭「過度清潔」恐是罪魁禍首

氣溫降低反而引發私密處不適，外陰部搔癢問題不會隨著氣溫下降而消失，反而可能因冬季衣物厚重或環境乾燥而加劇，若搔癢已影響日常生活，或外陰出現紅斑、疹子、突起等症狀，應儘速就醫檢查。

外陰部搔癢問題不會隨著氣溫下降而消失，反而可能因冬季衣物厚重或環境乾燥而加劇。（示意圖／Pixabay）

新北板橋菡生婦產科主治醫師嚴絢上表示，外陰搔癢的常見原因包括四大類。首先是衣物不透氣，尤其在天氣悶熱時，緊身衣物容易導致汗水積聚在私密處，引發搔癢感。其次是過度清潔，許多女性誤以為頻繁清洗能保持衛生，卻不知過度清潔會破壞皮膚屏障，讓肌膚乾燥並造成刺激與癢感。

第三類原因則是過敏反應，嚴絢上醫師解釋：「部分女性對消毒液、衛生棉或護墊材質特別敏感，使用後容易導致外陰不適。」第四類也是最需警惕的是感染或疾病，包括黴菌感染會出現紅斑、脫皮，甚至有豆腐渣樣分泌物；細菌性毛囊炎則會有小膿疹或紅腫；病毒感染可能出現小水泡及疼痛；而陰道滴蟲、性病等也可能以搔癢為初期症狀。

嚴絢上表示，外陰搔癢的常見原因包括四大類。（圖／嚴絢上醫師臉書）

針對輕微搔癢，嚴絢上醫師建議可先從改變穿著習慣著手，選擇透氣裙裝或寬鬆衣物。同時檢視自己的清潔習慣，避免過度清洗。若近期更換了生理用品品牌，也可考慮換回原先使用的產品。嚴醫師特別強調：「若調整後仍無改善，或伴隨分泌物異常、紅腫、破皮等症狀，就別再拖延，一定要尋求專業檢查。」

「私密處的搔癢不是小事，背後原因可能單純，也可能是疾病警訊。」嚴絢上醫師呼籲女性朋友不要因害羞而延誤就醫時機，及早就醫才能安心，女性健康值得被好好守護。

