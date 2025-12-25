私密處都不放過！她入境日本遭「徹底搜身」嚇傻 內行揭3特徵易被盯上

生活中心／王文承報導

一名女子分享，她入境日本岡山機場時竟被徹底搜身，，讓她相當困惑，完全不明白自己為何會被挑中。（示意圖／PIXABAY）

日本向來是台灣人旅遊的首選國家，但不少人都曾有在日本機場入境時被搜身的經驗。一名女子分享，她近日參加公司員工旅遊，入境日本岡山機場時竟被徹底搜身，「由女性人員從頭到腳，該碰的地方都有碰」，讓她相當困惑，完全不明白自己為何會被挑中，貼文曝光後，掀起網友熱議。

她入境日本遭「徹底搜身」嚇傻



一名女網友在社群平台《Threads》發文表示，這趟飛往日本岡山的旅程，意外解鎖了一項從未想過會發生的「成就」，就是在入境時被帶去搜身，「不是簡單掃一下，而是被請進屏風後進行檢查」。她提到，這次公司員旅同行有十幾人，卻只有她一人被抽查，讓她忍不住在腦中上演小劇場，「是我今天穿得太奇怪？還是髮色太顯眼？護照太常進出日本？又或者岡山最近有什麼我不知道的維安任務？」即便理智上知道是隨機抽查，仍忍不住疑惑：「為什麼偏偏是我？」

貼文曝光後，引發不少網友共鳴，紛紛分享自身經驗，「2019年飛岡山時，朋友因為金髮被進行非常徹底的檢查，行李全打開，連記事本都翻，可能藝術季期間進出人多，會特別詢問職業與來岡山的目的。」、「之前去福岡出差，明明穿西裝，還是被搜身加行李全檢。」、「我去年也是入境岡山機場，被攔下的原因是『疑似未申報黃金』，原來問題出在他戴金色手表，其實價值才新台幣1千多元」。

另有網友補充，曾被檢查得相當細緻，「檢查非常徹底，包含私密部位，甚至連腳趾縫都會由女性工作人員檢查，原因是行李箱被緝毒犬聞到異常。」、「就是隨機抽查，有一陣子常飛日本，曾連續兩次被抽到，但同行的人都沒有。」更有熟悉情況的網友直言，「不意外，岡山的安檢是日本數一數二嚴格的」、「岡山真的很容易被檢查」。

