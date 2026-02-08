私密處一直反覆感染？醫點名「5大迷思」 很多女生第一步就做錯

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

私密處保養近年成了熱門話題，但越是資訊多、越容易讓女生感到困惑。其實，真正的重點不是用多少產品，而是「懂不懂怎麼正確照顧」。對此，婦產科嚴絢上主治醫師拆解五個常見迷思，讓妳放心面對身體的需求！

1、陰道要定期灌洗，才算乾淨？

陰道有自己的天然菌叢，就像身體內建的小守衛。不論是清水或灌洗液，只要大量沖入，都可能讓菌叢失衡、提高感染風險。而且—灌洗完全沒有避孕效果，千萬別誤會了。

2、弱酸性越低越好？

其實未必。外陰部的酸鹼值大多落在pH5左右。使用過酸的清潔品，反而會刺激皮膚、越洗越不舒服。最簡單的原則：選pH5附近、溫和不緊繃的清潔產品即可。

3、用香水蓋味道比較快？

千萬不要！若私密處味道突然變得明顯，即使沒有痛癢，也可能是感染或菌叢失衡的徵兆。香水只會把味道變得更複雜、更刺鼻，甚至刺激皮膚，延誤治療時機。

有異味，最需要的是檢查，而不是遮掩。

4、肥皂、沐浴乳全身都能洗，當然也能洗私密處？

肥皂和部分沐浴乳清潔力強、偏鹼性，容易破壞外陰部的保護膜。過度清潔會讓私密處乾、癢、刺痛，甚至變得更容易反覆感染。

5、每天用各種保養品，妹妹才會健康？

私密處是非常聰明的器官，不需要太多複雜步驟。過度保養、使用太多產品，其實可能造成刺激。保持乾爽、避免悶熱、清潔溫和，反而是最有效的基礎保養。

