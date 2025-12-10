私房菜砸店內幕／「球棒隊」非隨機報復 股東疑捲200萬虛擬貨幣糾紛

知名私房菜遭砸店，疑似與股東與他人有200萬的虛擬貨幣糾紛。顏凱勗攝

台北市大安區仁愛路一間知名私房菜餐廳，今（10）日凌晨4時突遭5名黑人男子持球棒猛砸、潑黑漆，店面在短短數十秒內被破壞得面目全非，震驚地方業者。警方循線追查後，於下午在新北市泰山一間汽車旅館逮捕32歲黃姓主嫌與26歲潘姓女友，兩人被捕時仍在床上熟睡，見員警上門隨即乖乖就範。隨著主嫌落網，這起暴力砸店案的動機也逐漸明朗，疑似與量趨科技近期爆發的虛擬貨幣內鬥有關。

據了解，遭砸餐廳的股東之一，是量趨科技共同創辦人徐姓男子，而該公司近來捲入嚴重財務糾紛，35歲合夥人陳姓男子被控擅自更改3個公司虛擬貨幣帳戶與共用錢包密碼，將8萬顆泰達幣（USDT，市值逾200萬元）轉入個人冷錢包，引發內部全面決裂。徐姓男子氣得報警提告，雙方因虛幣、金流與經營權等問題互相指控，嫌隙極深，知情人士懷疑此次砸店極可能因此糾紛延伸而來，有人不滿事態發展，疑似找外人上門「施壓」。

監視器畫面顯示，犯案當時5名黑人男子從一輛車下車後，立即持球棒猛砸店門與玻璃，隨後有人提著一桶黑漆朝店內潑灑，整個犯案過程不到半分鐘。黃姓主嫌與女友則在另一輛車內觀看全程並未下車。7人犯案後隨即鳥獸散，大安警方依車牌追查，今日鎖定兩人藏匿在泰山汽旅，下午1時破門逮人，兩人睡眼惺忪但得知警方來意後全程配合。

此外，量趨科技的內部糾紛也被曝光更多細，多名員工指控陳姓男子行為失序，包括多次毆打技術長、要求女員工陪他進出廁所、躲進101女廁長達20分鐘、逼員工交出私人信用卡供其刷用、將公司家具電腦搬回家等。警方上月已搜索陳姓男子住處，查扣冷錢包、家具，並凍結相關虛幣，全案依背信、業務侵占、竊盜、妨害電腦使用等罪持續調查中。

由於遭砸店家與量趨科技的虛幣糾紛高度相關，不排除此案是因8萬USDT侵占案引發的報復行為，警方目前已全面朝毀損、聚眾鬥毆方向偵辦，並掌握涉案在逃5名惡煞身分，正陸續拘提到案，警方重申，暴力砸店行為公然挑戰公權力，絕不容許任何人以糾紛為由動用私刑，全案將持續深入追查幕後指使者。



