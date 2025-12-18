私房菜餐廳竟是毒窟！「香草燉飯」是暗號 廚房藏大麻花

南投警方近日破獲一起以餐廳為掩護的販毒集團，該集團將毒品包裝成創意私房菜或深夜限定美食，並以特製餐點名稱作為毒品交易的暗號。警方長期跟監蒐證後，前往詹姓主嫌經營的餐廳搜索，當場查獲大麻花及各種吸食工具，包括吸食器、電子磅秤、分裝袋、濾嘴及捲煙紙等。此案共逮捕8名嫌犯，涉案地區包括埔里、集集及魚池等地。

販毒集團以餐廳當掩護攬客，並且用香草燉飯當暗號販賣大麻。 (圖／TVBS)

南投警方在接獲線報後，發現一家看似普通的餐廳實際上是販毒集團的據點。這家餐廳表面上經營私房菜，實則暗中販售毒品。警方表示，販毒集團採用特殊的交易方式，顧客若要購買毒品，需以點餐方式聯繫，告知要一份「特製香草燉飯」，即代表購買一單位的大麻，藉此躲避警方查緝。

警方經過長期跟監蒐證，掌握足夠證據後申請搜索票，前往詹姓主嫌經營的餐廳進行搜索。在廚房裡，警方發現許多看似廚房用具但實為毒品相關工具的物品。除了廚房外，警方在櫃檯也搜出違禁品，打開一個罐子後發現裡面藏有大量大麻花。警方同時查獲完整的毒品吸食工具，包括吸食器、電子磅秤、分裝袋、濾嘴及捲煙紙等，顯示該集團設備齊全。

警方強調，這種新型的販毒模式利用一般餐飲業的語言和流程，企圖躲避警方的查緝和民眾的懷疑。全案訊後依毒品罪移送台灣南投地方檢察署偵辦。警方循線追查出這些大麻的流向，分別到埔里、集集以及魚池抓獲買家，加上詹姓主嫌，一共有8人落網。

這家打著私廚名號的餐廳，實際上不是在賣餐點而是在販售大麻，如今已被迫停止營業。警方將持續追查是否還有其他共犯及毒品流向，以遏止類似的販毒手法。

