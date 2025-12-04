私會AV女優明日花綺羅 周鶴年「開庭曝細節」痛訴：人生全毀了

THE BOYZ前成員周鶴年（左）因被抓包私會明日花綺羅，遭公司解約退團。取自當事人IG



南韓人氣男團THE BOYZ前成員周鶴年今年6月爆出私會日本前AV女優明日花綺羅，遭公司以違反藝人形象為由退團解約，更被媒體指控涉及性交易。儘管當事人均否認相關指控，警方最後也以「難以展開調查」結案，但他仍遭前東家ONE HUNDRED求償韓幣20億元（約新台幣5千萬元）違約金，雙方的合約糾紛今（12/4）首次開庭審理，周鶴年強調他付不出這筆錢，「如果我付了這些錢，我的人生就毀了」。

根據《Billboard》專訪報導，周鶴年表示，與明日花綺羅所有風暴源於《TenAsia》的一則爆料。他強調自己從未進行任何性交易，並已向記者提告誹謗，但風波仍使公司迅速做出解約決定。由於他在2024年12月與公司以韓幣15億（約新台幣3700萬）完成簽約，因此目前求償內容除要求返還簽約金外，還包含高額賠償。

周鶴年還原當時情況，表示他5月底在日本橫濱參加頒獎典禮後，與好友及多名人士於酒吧聚會，明日花綺羅亦在場。得知對方從AV界跨足美容產業的經歷，他坦言當時因好奇，針對這部分的商業話題閒聊了許多，「所以我們在喝酒的時候，周圍有很多人，就聊了這些。之後，我們繼續喝酒，我都喝得有點醉了。作為成年人，周圍有很多人，對成年人來說，我都喝得有點喝醉了。」

他強調，當時現場人數眾多、完全不是外界想像的私下單獨會面，沒想到卻疑似有人未經同意就偷拍，事後還把照片出售給《週刊文春》，扭曲成「兩人獨處」。明日花綺羅後續也公開否認曾收取金錢、從未與他發生任何私密行為。

周鶴年透露，風波爆發後，他曾主動向公司通報並討論如何應對危機，但公司卻向他提出一份「毀滅性條款」的終止協議，要求他以高額違約金結案，「我說過我不會簽字，我無法接受這個金額，如果我付了這筆錢，我的生活就完了。我會破產。我一直說我做不到。」然而拒絕後，公司隨即向他提告。

他表示，公司最初求償約韓幣20億（約台幣5千萬），之後更在8月將求償額修正為韓幣80億（約台幣2.2億），但未說明理由。ONE HUNDRED僅回應「無法透露細節」，並稱其行為已嚴重損害藝人名譽。

周鶴年質疑，外界得知的細節多半都是他對公司透露過，「這太明顯了，因為我只告訴了公司」。儘管ONE HUNDRED否認向任何媒體提供資訊，表示只根據「事實情況」回應媒體；但周鶴年仍強調自己未如爆料所稱「和明日花綺羅過夜」，公司和媒體沒有任何證據，就這樣出現了那篇報導。

如今原團體持續全球巡演，他卻因官司深陷失眠與財務壓力。他強調自己「沒有做錯事」，希望發聲能提醒後輩避免遭受不公平制度壓迫，「如果我因為沒做的事輸掉官司，未來公司也會繼續用同樣方式傷害其他藝人。這家公司不會保護藝人，也不像一家正當企業。」

