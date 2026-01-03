私校七雄入學考「4間撞期」！專家曝完美攻略 錄取率大提升

記者柯美儀／台北報導

115學年度「私校七雄」國中部報名入學開跑！（示意圖／取自PIXABAY）

115學年度「私校七雄」國中部報名入學開跑，包括東山高中國中部、延平中學國中部、薇閣中學國中部、再興中學國中部、復興中學國中部、靜心中學國中部、南山高中國中部，其中4校考試集中在3月7日，另有2校於3月14日撞期。專家提供最佳考試安排規劃，讓學生最多報考4間學校，提高錄取機會。

✎私立延平高級中學附設國中部

招生說明會：115年1月24日

報名時間：115年1月14日8時至115年2月23日14時

考試科目：國語文綜合能力(含作文)、數學邏輯推理能力、英語文綜合能力

考試時間：115年3月14日8時25分至12時20分

✎私立薇閣高級中學附設國中部

招生說明會：115年2月27日9時至12時

報名時間：114年12月1日至115年2月28日

考試科目：國文、數學、英文（含聽力）

考試時間：115年3月7日8時30分至12時

✎私立東山高級中學附設國中部

招生說明會：115年3月7日

報名時間：114年12月15日至115年3月5日12時

考試科目：國語、英語、數學

考試時間：115年3月7日上午

✎私立再興高級中學附設國中部

報名時間：115年1月12日至3月2日止

考試科目：國語文能力檢測、英語文能力檢測、數學邏輯推理能力檢測

考試時間：115年3月7日13時20分至17時10分

✎私立復興實驗高級中學附設國中部

招生說明會：115年3月7日9時30分至12時

報名時間：114年12月1日至115年2月23日

考試科目：國語、英語、數學

考試時間：115年3月7日8時30分至12時

✎私立靜心高級中學附設國中部

招生說明會：115年1月10日9時至11時30分

報名時間：系統開放日至115年3月3日中午12時止

考試科目：學科測驗-數理及音樂專長學生皆須應試；術科測驗-僅音樂專長學生須應試

考試時間：115年3月8日，學科測驗-上午8時20分至11時25分；術科測驗-12時50分至16時

✎私立南山高級中學附設國中部

招生說明會：115年3月7日9時至12時；115年3月8日9時至12時

報名時間：115年1月至115年3月9日

考試科目：國文、英文、數學

考試時間：115年3月14日8時40分至12時

再興、薇閣、復興、東山等4校考試集中在3月7日。（圖／取自私立再興中學臉書）

私校七雄中，有4校集中在3月7日考試，社群粉專「Mr.D- 爸媽不要慌」建議，3月7日上午可選擇其中一間學校報考，考完後在車上用餐休息，下午再前往再興，車程約10至40分鐘；3月8日上午參加靜心考試；3月14日可選延平或南山。如此安排，最多可考到四間私校七雄，提高上榜機率。

粉專指出，根據去年經驗，錄取名額多數超過100名，備取則落在100至200名，部分學校更開放超過500名，實際備取人數可能達300至400名。

粉專提醒，即使未正取，也可以到心儀學校現場填寫備取名單，只要有填寫，就有機會在暑期輔導前取得錄取資格，即便名次靠後，也不要放棄。

