私校七雄入學考3／7最競爭 專家曝完美安排 可報4校

雙北明星私立中學入學考試競爭激烈，錄取率堪稱比頂大還低，「私校七雄」東山、南山、延平、薇閣、再興、復興、靜心國中部入學報名開跑，評量時間都在3月上旬，其中有4校撞期，集中在3月7日；3月14日也有2間學校強碰。對此，專家提供最佳的考試安排供家長參考，最多可以報考4間學校，提高上榜機率。

私校七雄入學考時程出爐

社群粉專「Mr.D- 爸媽不要慌」時常分享升學資訊，日前在Threads整理出私校七雄的入學考試時程，其中有4校集中在3月7日考試，薇閣、復興、東山於上午舉行，再興則辦在下午；靜心3月8日考試；延平、南山同樣安排在3月14日。

粉專建議，3月7日上午可在薇閣、復興、東山挑選一間報考，結束後在車上用餐休息，下午再到再興考試，車程大約10至40分鐘；3月8日上午參加靜心考試；3月14日選擇考延平或南山。

粉專表示，如此一來，私校七雄可以考到4家，或許可以提高上榜機率；依去年的經驗，錄取名額在100名以上，備取到100至200名都有，部分學校名額達500人以上，實際備取就會超過300至400名。

粉專另外提供小撇步，不論有沒有備取到，報到當天可以到心儀的學校試試看，「現場有提供備取填寫名單，意味有填寫就有機會，即使名次很後面，到暑輔前還是很有機會備取上的。」

私中擠破頭 比頂大還難進

回顧2025年私中招考狀況，東山國中部招生630人，報考人數2500人，錄取率25％；延平中學招收495人，吸引多達3800名學生報考，錄取率13％；薇閣錄取244人，也有3000多人報考，錄取率僅8％；靜心只收27人，報考人數520人，僅5％學生能順利入學。

