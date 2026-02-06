私校小聯考猖獗 教部挨批淪幫凶

全台私立國中舉行「小聯考」的招生亂象日益猖獗，全國教師工會總聯合會6日發表嚴正聲明，強調賴清德總統已展現反對明星學校迷思的高度，身為主管機關的教育部卻始終表現消極、行政失靈，形同私校招生亂象的「隱形幫凶」，嚴重戕害國民教育本質。

現行《私立學校法》雖明文規範招生方式，但校方長期以「學力偵測」、「成長營隊」、「多元競賽」等名目進行變相入學考試，錄取率甚至不到1成，導致為了升上好私中，國小教育淪為全面補習化。

全教總炮轟教育部，長期採取「鴕鳥心態」，作法只有對外宣稱有監管，實則「查而不辦、辦而不重」。教育部不願建立嚴謹的變相考招認定標準，僅以不痛不癢的公文往返代替實質處分，這不只是行政消極，更是對法治的踐踏。

賴清德總統日前在台北國際書展致詞時強調，反對家長過度追求明星學校與名師班級；他表示在台南市長任內，曾以行政力強力要求私校招生採「電腦抽籤」，確保教育公平性並回歸教學本質。

全教總質疑，賴總統在地方執政時能展現魄力，為何教育部卻連修法的勇氣都沒有？當行政院與總統府皆展現對教育公共化的支持時，教育部卻在修法進程上推諉塞責，遲遲不願推動《私校法》第39條、57條修正案，顯然是政治意志薄弱，放任私校特權繼續凌駕於學童權益之上。

全教總列出教育部及地方主管機關的「三大失職」，包含：行政定義失能、監督處置失靈、修法進度失蹤。並呼籲教育部，立即收起「尊重私校自主」的官僚藉口，停止對招生亂象的放任，若教育部持續消極無為，就是對國民教育公共性的背叛，盼賴總統能指示行政院，督促教育部盡速完成修法，讓孩子遠離過早的升學地獄。