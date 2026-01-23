私校捐款全抵稅有譜？教育部：已研擬配套

私立大學校院協進會今天在全國大專校院校長會議提案，建議比照國立大專校院，讓捐款私校也可以享有100％抵稅。（林縉明攝）

少子化衝擊私立大專校院經營，私立大學校院協進會今天在全國大專校院校長會議提案，建議比照國立大專校院，讓捐款私校也可以享有100％抵稅，鼓勵社會及企業捐款給私校意願。經過現場討論達成共識，教育部將持續與立法院溝通，盡速完成修法。

現行稅制公私校捐款待遇不同。依《私立學校法》第62條規定，若指定捐款給特定私校，個人僅能在所得總額50％內列舉扣除，營利事業也僅能在所得25％內列報；相較之下，捐贈公立大學則適用《所得稅法》，不論是否指定學校，一律可全額抵稅。

廣告 廣告

私立大同大學校長、私立大學校院協進會理事長何明果指出，現行規定對私校捐款列舉扣除額或列費用與公校不同，為落實公私立學校捐款稅負優惠一致，建議私校捐款比照公立學校100％抵稅，增進社會對私校捐助意願。

何明果表示，針對指定用途捐款，事前強化學校審議機制與校務資訊公開，並將捐款資訊公開透明，過程依據政府採購法辦理，事後定期公告捐款流向等，建立嚴謹的財務監督機制，若有違反依規定處置。

高教司長廖高賢說，配合公司校捐款待遇一致，已研擬相關配套措施，包括限定指定捐款用途、提升興學基金會監管、強化學校審議機制與校務資訊公開、適用政府採購法規範以及相關違規處置等。 期待藉此增強社會對私校捐助信心，促使更多資源支持教育發展。教育部持續與立法院溝通，儘速完成修法。

此提案經過大專校院校長會議討論後，教育部長鄭英耀結論表示，目前草案已經送到立法院等待排審，後續將持續與立法院溝通，持續盡快完成修法。

更多中時新聞網報導

多考求自保 教部檢討學測亂象

林莎矇眼嘗冰淇淋 辨味神準

澳網》辛納強勢開局 大坂直美造型超狂