私校教師面臨資遣零保障！退休金僅領公校6折 工會籲修法

私立大專院校教職員面臨資遣危機，卻未受到法規保障應有的資遣費，許多教師甚至不知情。高教工會指出，目前只有被列入專輔學校的私校才保障資遣費，其他教師成為勞權孤兒。此外，私校退休金提撥率僅12%，低於公立學校15%，導致私校教師退休僅能領原薪資3成，遠低於公立學校5成4。面對這些不平等待遇，高教工會呼籲政府與學校增加提撥9.3億元，並發起全國連署提出修正草案，要求保障資遣費及提高退撫金。

高教工會批評私校教職員權益未受保障。（圖／TVBS）

私立大專院校教職員在面臨資遣時，竟然沒有比照勞工有法定資遣費的保障。開南大學電影系副教授黃品堯表示，有時候學校在解釋上會讓一般人誤以為老師領他的勞退金就好像是領到資遣費的樣子。在少子化影響下，私立大專院校教職員如果被資遣或逼退，法規卻沒有保障一定有錢拿，目前只有被列入專輔學校的私校才有保障資遣費。

高教工會組織部主任林柏儀批評，因為法令沒有強制規定，導致私立學校把發資遣費當成一種恩惠，或是更惡劣地當作跟老師談判條件威脅的手段。截至今年10月最新統計，私校教職員有41504人，其中私立大專院校是27162人，佔比近6成。

除了資遣費問題外，私校退休金提撥率12%也低於公立15%，而且私立學校對教職員負擔僅3.9%。這意味著如果年資25年，私校教師退休只能領薪資三成，但公立學校教師則可達到5成4。針對這個問題，高教工會呼籲政府及學校增加提撥9.3億元，以改善教師的困境。

高教工會批評私校教職員權益未受保障。（圖／TVBS）

林柏儀強調，這9億多元是為全國的教職員提撥，每一位教師其實只會分到多2.16萬的退撫金。他呼籲不能大小眼，不能只補助公校不補助私校，只補助學生不補助老師。為此，高教工會已發起全國連署，提出修正草案，要保障資遣費並提高退撫金。

同時，全教總公布台灣今年十大教育新聞，其中第一名是在中小學引發濫訴風暴的校事會議，許多教職員毫無原因被檢舉或調查。教師們呼籲教育部長走到基層，體驗一日教師生活，不要待在辦公室做決策，才能真正了解並改善教育現場的困境。

