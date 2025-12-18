私校教職員淪勞權孤兒 高教工會發起連署要求法定資遣費、提高退撫金

〔記者林曉雲／台北報導〕私校教職員遭資遣，卻沒有資遣費。高教工會今(18)日召開記者會指出，私校教職員不該是勞權孤兒，將發起全國連署，要求立法保障私校教職員法定資遣費、提高退撫金。

高教工會串聯30位大專校院學者發起連署，訴求「私校教職員遭資遣，應立法保障資遣費，每1年資發給0.5個月的薪給」、「提高私校教職員退撫提撥率，比照公教退撫新制的提撥率15%」，以改善私校教職員退撫處境，並終結公私校教職員權益不平等。

高教工會主任林柏儀指出，現行私校教職員退休金提撥率為12%，低於公教人員退撫新制的提撥率15%，延續「公、私校不平等」；且此12%的分擔比率為「教職員35%，學校32.5%，政府32.5%」，亦即私立學校對教職員的退休金提撥負擔僅3.9%(12%×32.5%)，還遠低於一般民間雇主對勞工的退休金法定提撥率6%。

此外，林柏儀表示，在大專校院工作的編制內教師年資僅約為25年，其退休後退撫給付加上公保年金，所得替代率亦僅約3成，遠低於公教25年年資者光退撫給付的所得替代率修正後可達54%，故連署主張應「提高私校教職員退撫提撥率，比照公教退撫新制的提撥率15%」，政府與學校一年估共約增加提撥9億3579萬元(每位教職員一年增加提撥2.16萬元)，與公教人員退撫每年獲政府撥補數百億元相較微不足道，顯然並無窒礙難行。

今(2025)年10月最新統計，私立學校編制內教職員有4萬1504人(教師30571人、職員10933人)，其中私立大專校院有2萬7162人(教師18875人、職員8287人)，佔全體大專校院教職員近6成，但面臨少子女化、招生困難衝擊，部分私校將壓力轉嫁教職員，除了刪減福利、獎金、薪給外，甚至強制資遣與逼退教職員。

林柏儀指出，只有依「私校退場條例」被列入「專輔學校」才有保障資遣費，但大量私校在被專輔退場前，就已逼退與資遣教職員，教育部雖有補助私校「鼓勵發放資遣費」，但只是「鼓勵」，卻無「強制」，大量私校教職員被強制資遣沒有資遣費，距離退休年齡又還有一段距離，加上私校教職員加入公保並無失業給付可領取，生活立刻陷入困境。

