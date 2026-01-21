私校爭捐款全抵稅 教團示警財團入主

少子化衝擊私立大專校院經營，私校盼鬆綁捐款稅制。私立大學校院協進會將在今（22）日起連兩天舉行的115年全國大專校院校長會議提案，建議放寬捐款免稅額度，比照公立大專校院，讓捐款私校也可享有100%抵稅，以提升社會捐助意願。不過，高教工會則反對，憂心此舉恐加速財團「入主」私校，引發治理風險。

立法院法制局在《因應少子化私立大學經營法制調整探討》報告指出，少子化使我國高教面臨嚴峻挑戰，尤其117學年適逢虎年效應，大一新生人數恐降至17.3萬人的歷史新低。全國私立學校產業工會更推估，屆時恐約40所私立大專校院面臨退場危機。

廣告 廣告

法制局也指出，少子化使部分私校招生缺額擴大，學雜費收入下滑，在政府補助款未同步增加下，個人或企業捐款，有助私立大專校院維持校務經營。

不過，現行稅制對公私校捐款待遇明顯不同。依《私立學校法》第62條規定，若指定捐款給特定私校，個人僅能在所得總額50％內列舉扣除，營利事業也僅能在所得25％內列報；相較之下，捐贈公立大學則適用《所得稅法》，不論是否指定學校，一律可全額抵稅。

從實際金額來看，公私校募款落差也十分明顯。以台大為例，113學年度加總大小額捐款9.68億元；反觀負責協助私校籌措財源的私立學校興學基金會，涵蓋從小學到大專校院，年均受贈金額約8億，仍落後單一頂尖公立大學的募款規模。

大同大學校長、私立大學校院協進會理事長何明果說，基於公平性，應讓公私立大學在捐款具有相同的免稅條件，以利更多人願意捐款給私校。

高教工會則持反對態度，並點出常見私人或企業捐資私校時，要求換取過半董事席次「入主」私校等，甚至將校名改成財團之名，這類形同買賣的附條件捐贈，若還獲政府補助，恐導致財團入主私校狀況更嚴重。