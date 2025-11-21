私校生存決戰「國際生」 教學品質、學生輔導是招生關鍵

淡江大學國際事務副校長陳小雀分享國際招生方法。(記者楊綿傑攝)

〔記者楊綿傑／台北報導〕少子女化浪潮襲來，教育部預估117學年度大一新生入學數降至17萬人，未來大學存活關鍵可能決戰「國際招生」，也成為今年「私立大學校院校長會議」討論主題，私校普遍認為，包括學校口碑及聲望、教學品質、學生輔導照顧、學校特色等都是重點，並可透過輔以數位化工具協助學生各種面向事務。

2025年「私立大學校院校長會議」今於輔大舉辦，共匯集全台31所私立大專校院針對國際招生與管理進行討論，會議中也決議推派南華大學主辦116年全國大學校院校長會議。

銘傳大學國際暨產推副校長李藍瑜在演說中提到，海外招生策略中，最具影響力的關鍵莫過於口碑效應，唯有建立值得信賴的國際教育品牌，方能吸引並留住優質的國際學生。而在外籍學生輔導方面，教師與行政人員需具備高度的耐心與包容力，以正向態度面對跨文化交流的挑戰。最有效的管理方式在於尊重文化差異，並透過不厭其煩的提醒與溝通，協助學生適應學習與生活環境。校方將持續推動全球教育系統的建置與完善、深化教學品質、強化學生畢業追蹤、留台就業與校友服務等機制。

淡江大學國際事務副校長陳小雀也分享，一般常認為提供獎學金會是吸引國際生來台最重要的因素，但根據FICHET調查，獎學金只排名第7，良好的學術品質及聲譽才是最重要的關鍵。在方法上，全英教學可為國際招生助攻，也要根據國家特性執行精準招生策略，如招印度生以工學院為主、菲律賓生以觀光、國企領域為主，策略上可與當地在校生母校結盟、並突顯學校特色。校方透過開發淡小虎24小時AI客服線上平台、辦理境外生企業集體媒合會，還將淡江化學車開到馬來西亞，深耕科普教育，藉此提升影響力。

靜宜大學校長林思伶則是提到去韓國的考察經驗，她發現韓國在國際招生有突破性的躍進，相較台灣是「百」人，韓國則是「千」人為單位，其中關鍵是韓國投入大量的數位化資源，也就是老師以韓文教學，學生利用AI翻譯聽課，不過因為學生無法立即提問互動，韓國後來遇到了教學品質的挑戰，但林思伶認為，對於韓國為了爭取國際生的積極態度是值得我們思考與學習的。

銘傳大學國際暨產推副校長李藍瑜分享學校對國際生輔導管理。(記者楊綿傑攝)

