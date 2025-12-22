私校退審會通過嘉義同濟中學解散案 苗栗大成高中重組董事會

教育部今天（22日）召開私校退審會，審議嘉義縣同濟中學核定解散案，會中無異議通過，同意學校法人解散，教育部核定解散後，學校應依規定辦理清算及賸餘財產的歸屬。此外，今天會議並審議通過大成高中重新組織董事會名單。

教育部22日召開私校退審會，審議嘉義縣同濟中學核定解散案，會中無異議通過。（中央社資料照）

教育部召開「教育部第2屆私立高級中等以上學校退場審議會」第9次會議，會議出席委員人數達全體委員人數的三分之二。教育部會後發布新聞稿指出，依私立高級中等以上學校退場條例規定，審議財團法人嘉義縣私立同濟中學核定解散案，該學校法人於所設專案輔導學校停辦後，報請教育部核定解散。

廣告 廣告

教育部表示，此次會議出席委員就同濟中學案審議且無異議通過，同意學校法人解散，學校法人經教育部核定解散後，應依退場條例第21條第2項及第3項規定，辦理清算及賸餘財產的歸屬事宜。

同濟中學因財務狀況顯著惡化，於2022年被列入專案輔導學校，學校依《預警學校與專案輔導學校認定輔導及監督辦法》第11條規定，主動申請停止全部招生；教育部核定113學年起停止全部招生，並於113學年結束時（今年7月）停辦。

另外，接受專案輔導的苗栗縣私立大成高中已停止全部招生，教育部提到，依退場條例第14條及《教育部加派專案輔導學校所屬學校財團法人董事監察人及重新組織董事會管理辦法》第5條規定，今天會議審議通過大成高中重新組織董事會名單。

大成高中因財務顯著惡化，於2023年2月經私校退場審議會審議，被列為專案輔導學校，並給予2年改善期限；教育部今年3月召開私校退審會，大成高中因改善期間屆滿未獲免除，令學校於114學年停止全部招生，並於114學年結束時（明年7月）停辦。