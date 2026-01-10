「私校需要午餐免費？」小民直呼不解 網讚這2大咖有政治格局

台中市長盧秀燕8日宣布，公立國中小的營養午餐全面免費後，高雄市長陳其邁隨即「政策大轉彎」，也宣布公立國中小學營養午餐將全面免費。多位綠營民代不斷為私立中小學發聲、抨擊中市府，強力要求私校也該免費，對此大批網友直呼不解，認為貴族私校家長普遍非富即貴並不需要，莫非是「貧窮限制了我的想像」。網友也稱讚盧、陳二人已無連任壓力仍推此德政，展現政壇罕有的領袖格局。

「再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子！」盧秀燕8日指出，台中市公立國中小營養午餐全面免費，初估屆時約有21萬4千人受惠，若以一餐60元到70元計算，一年需要的預算大約是25億元到30億元。盧強調，她已做好「咬牙籌錢」的準備，為如期推動公立國中小營養午餐全面免費政策，將在今年3月召開的台中市議會定期會提追加預算，拜託議員們大力支持，共同為孩子的福祉努力。

高雄市府6日才指出不會跟進台北市營養午餐免費政策，結果8日又突然逆轉，宣布全市公立國中小學115年度營養午餐免費。陳其邁解釋，其實市府已經研議一段時間，必須考量到經費，會決定推動這項政策，最主要的原因是高雄幅員廣大，超過11個台北市，這段期間也有參考其他五都做法，決定全面免費，就是希望讓每一個家庭都能夠減輕負擔。

值得注意的是，在盧秀燕宣布公立國中小的營養午餐全面免費後，不少綠營民代抨擊盧及中市府應讓私校也比照辦理，此說法卻讓大批網友質疑：「貴族私校也在意區區幾十塊午餐費」、「幫貴族學校討免費午餐，有沒有搞錯」、「都能唸私校了怎麼會缺這點錢」、「私下家長非富即貴」、「貧窮果然限制了我的想像」。

此外，針對台中宣布後高雄也立刻宣布，多數網友樂觀其成，盛讚盧秀燕、陳其邁二人不分藍綠都做了對的事：「德政不分時機」、「不管誰前誰後，都是幫家長減輕負擔的好事」、「好的政策就應該相互學習，不該分你我或政黨」、「這兩人都已無連任壓力還願意這麼做，有政治領袖格局」、「陳其邁做對了，比起當今聖上更得民心」。

