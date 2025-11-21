私校面臨少子化挑戰 校長：國際化成永續關鍵

2025全國私立大學校院校長會議今天(21日)在輔仁大學舉行，全台各私校校長及教育部次長齊聚，討論私校未來發展。輔仁大學校長藍易振指出，面對台灣少子化的挑戰，國際化已經是私校永續經營的關鍵。銘傳大學副校長李藍瑜也在專題演講中分享招募國際生的經驗，表示包括在台的各項輔導以及協助之後留台工作均是重點。

2025全國私立大學校院校長會議21日在輔大舉行，今年主要討論國際學生的招生、輔導以及管理經驗的分享。輔大校長藍易振表示，面對國內少子化浪潮，國際化已經是私校永續經營的核心議題。他說：『(原音)面對全球高等教育挑戰及國內少子化的情況，國際化已經是私校邁向卓越永續經營的關鍵議題，不僅要走出去、還要引進來，如何招募優秀的國際學生來台外，加上怎樣提供優質的學習環境及生活輔導環境，確保他們在台灣學習安心順利。』

教育部次長朱俊彰則表示，台灣在照顧國際生的部分做得比許多國家好。不過，他也指出，政府推出新型專班，但招進來1,500名學生跟後來企業只願意招募300人，落差不小，這部分還要繼續了解問題出在哪；另一方面，教育部也針對僑外生實習時數的限制、是否能納保以及更多勞動權益的保障持續跟相關部會討論，希望給僑外生更好的環境，讓更多僑外生願意來台念書乃至於畢業後留下工作。

銘傳大學副校長李藍瑜則在專題演講中分享銘傳招募國際生的做法，她表示「口碑效應」很重要；同時，在外籍生輔導方面，教師與行政人員須具備高度耐心與包容，像對一些中文「零程度」的學生就需要注意更多生活細節，並且要尊重文化差異，以協助學生適應學習與生活環境。而在留台就業部分，也需要及早準備，讓外籍生提早提升中文程度，畢業後找工作才能更順利，這些都是讓更多外籍生願意來台就讀的關鍵。