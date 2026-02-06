私校「小聯考」招生亂象 全教總批教育部淪隱形幫兇

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良。（本報資料照）

針對全台私立國中「小聯考」招生亂象日益猖獗，全國教師工會總聯合會於今（6）日發表嚴正聲明，強調賴清德總統已展現反對明星學校迷思的高度，然而主管機關教育部卻始終表現消極、行政失靈，形同私校招生亂象的「隱形幫兇」，嚴重戕害國民教育本質。

現行《私立學校法》雖明文規範招生方式，但私校長期以「學力偵測」、「成長營隊」、「多元競賽」等名目進行變相入學考試，錄取率低至個位數，導致國小教育全面補習化。

全教總批評教育部，認為長期採取「鴕鳥心態」，作法只有對外宣稱有監管，實則「查而不辦、辦而不重」。全教總抨擊，教育部不願建立嚴謹的變相考招認定標準，僅以不痛不癢的公文往返代替實質處分，這不只是行政消極，更是對法治的踐踏。

廣告 廣告

總統賴清德日前在台北國際書展致詞時，強調反對家長過度追求明星學校與名師班級，並在台南市長任內，曾以行政力強力要求私校招生採「電腦抽籤」，確保教育公平性並回歸教學本質。

全教總質疑，賴總統在地方執政時能展現魄力，為何教育部卻連修法的勇氣都沒有？ 當行政院與總統府皆展現對教育公共化的支持時，教育部卻在修法進程上推諉塞責，遲遲不願推動《私校法》第39條、57條修正案，顯然是政治意志薄弱，放任私校特權繼續凌駕於兒童權益之上。

全教總列出教育部及地方主管機關的「三大失職」：

1、行政定義失能： 默許私校以各種「營隊」名目篩選生源，未曾主動界定違法樣態，讓法律漏洞成為私校生財的捷徑。

2、監督處置失靈： 教育部與地方政府主管機關握有私校獎補助款、核定員額之權力，卻從未針對違法招生的私校祭出減招或扣減補助款等重罰，監督權力形同虛設。

3、修法進度失蹤： 針對立委已提出之修法版本，教育部態度曖昧，不主動排案、不積極遊說，任由「小聯考」規模逐年擴大。

全教總全力支持《私校法》修法，要求國民教育階段私校應全面回歸「線上登記、電腦抽籤、常態編班」之常態。 並呼籲教育部，應立即收起「尊重私校自主」的官僚藉口，停止對招生亂象的放任。若教育部持續消極無為，就是對國民教育公共性的背叛，期盼賴總統能指示行政院，督促教育部儘速完成修法，讓孩子遠離過早的升學地獄，守護兒童最佳利益。

更多中時新聞網報導

吳建豪新歌致敬麥可傑克森

HBL》潘彥銘大三元 松山8強開紅盤

何曼希首扛女一 對邱以太呼巴掌嚇壞