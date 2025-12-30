私生子找上門！她才發現亡夫早出軌 死前6天激戰小三

一名人妻喪夫後，驚覺丈夫早有婚外情，更有私生子。（示意圖／pixabay）





台中一名女子阿美（化名）在丈夫大明（化名）過世後3個月，意外收到大明私生子請求認領的調解通知，才知丈夫早和小三小花（化名）有染多年，長期如夫妻般同遊，甚至在大明去世前6天，還把小花帶回家「大戰」。

阿美跟大明結婚多年，一直沒發現大明早在2016年就有婚外情，直到大明在今年4月過世，阿美為他處理後事的時候，意外收到「認領子女調解通知」，才發現亡夫背叛婚姻多年的不堪事實。

阿美對小花提告，並主張小花不只跟大明生了一子，兩人經常如夫妻般同遊、為私生子慶生、參加私生子學校活動，，更讓阿美崩潰的是，她發現家中監視器拍下，大明過世6天前還把小花帶回家發生性關係。阿美指控小花明知大明是有婦之夫，還介入婚姻、侵害她的配偶權，求償200萬精神撫慰金。

小花在法庭上矢口否認知道大明有家室，但台中地院法官打臉指出，小花今年6月曾經傳訊息給大明母親，寫下「您是大明的媽媽，是我兒子的奶奶，我兒子不像他妹妹有很多人疼，他除了我只有您一個親人，難道一個孫子的請求您也不願意聽嗎」、，大明死亡時，小花也曾經傳訊阿美問「可以讓我去看看他嗎，求求妳」，法官認為，小花若不知道大明是有婦之夫，怎麼能在大明死亡隔天就聯繫上阿美，之後又連繫上大明之母。

台中地院法官認定，小花明知道大明是有婦之夫，還是長期跟他交往、生子，過著如同一家人的生活，還在原配阿美房間內跟大明發生關係，行為侵害阿美的配偶權情節重大，依照身分、地位、經濟狀況斟酌後，判決小花應賠償阿美30萬元，全案還可上訴。

