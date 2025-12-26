私生子疑涉于朦朧慘案！中共高官突爆離奇失蹤 「最後身影」曝光

記者蔡維歆／綜合報導

于朦朧案件疑點重重，引發全球粉絲與台灣支持者齊聲追討真相。（圖／翻攝自于朦朧微博）

中國知名男星于朦朧9月11日意外驟逝，享年37歲，儘管于朦朧母親強調是「醉後失足」，但陰謀論滿天飛，甚至直指背後牽扯中共高層，疑因中共中央政治局常委蔡奇的私生子辛奇求歡不成，才引發這起死亡悲劇，甚至傳出蔡奇也下令對此案封口。如今蔡奇遭爆失蹤，再度掀起討論。

蔡奇被傳失蹤。（圖／資料照）

根據陸媒報導，中辦主任蔡奇最後一次公開露面是在11月8日陪同習近平到廣東梅州考察。他們一起參觀了葉劍英紀念館。詭異的是習近平隔天出席在廣州的第十五屆全運會開幕式，蔡奇卻突然消失，取而代之的是人大副委員長李鴻忠、國務院副總理何立峰，以及張又俠。而蔡奇離奇消失於廣州的全運會後，一直到今天都沒出現在公眾視野。官方也沒有報導他現在在哪裡。

不過以上為Threads上網友們提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至目前為止，已有超過70萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

