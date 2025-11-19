私生飯又闖BTS柾國的家！ 南韓警方：調查5旬日本籍女子

2025年6月11日，南韓BTS（防彈少年團）成員柾國自軍中退伍。取自Instagram@jungkook97.back



據南韓媒體今天（11/19）報導，警方表示，正在調查一名50多歲的日本籍女子，她涉嫌前往「防彈少年團」（BTS）成員柾國的住處，多次按門鎖按鍵。柾國今年屢遭私生飯（意指過度侵犯藝人隱私的粉絲）騷擾，包括南韓籍女子、中國籍女子都曾擅闖他的住處。

據韓媒「News1」報導，首爾龍山警察署今天表示，正在對一名50多歲的日本籍女子A某，進行立案調查。

警方說明，本月12至14日這段期間，A某涉嫌騷擾南韓天團「防彈少年團」（BTS）的成員柾國，她多次按下柾國住所玄關的門鎖按鍵。

廣告 廣告

據悉，目前尚不清楚A某是否已返回日本，警方正在掌握事實關係。

今年8月30日，也有一名40多歲的南韓籍女子，闖入柾國住處的停車場，遭警方逮捕，該案已於10月移送檢調。

今年6月11日柾國退伍，30多歲中國籍女子當天前往柾國住處，多次試圖輸入玄關門的密碼，該案於9月獲不起訴處分。

更多太報報導

國台辦：可簽發一次有效台胞證口岸 明起增至100個

美俄特使3天密集會談 川普版「俄烏停戰」28點計劃曝光！

認過度規管AI將輸給中國 川普稱將統一制定規範