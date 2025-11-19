私用技工當廚娘2／控疾管署主管享特權 基層員工見調查結果炸鍋

衛福部疾管署又爆出土皇帝，東區管制中心簡姓主任遭指控，長期對員工態度不佳耍官威，引起基層反彈。（示意圖，本刊資料照）

疾管署東區管制中心簡姓主任遭員工指控，長期讓特定女技工每天替他備妥早餐、午餐，基層員工看不慣簡公器私用，7月初二度向政風室檢舉，投訴案卻石沉大海。值得一提的是，女技工同時間也不再幫簡備餐，員工自覺有異追問檢舉進度，政風室才回覆正在調查中，月底調查結果出爐，政風室認為簡的行為雖有不妥但查無不法，最後以告誡簡男了事，也讓基層員工認為根本就是官官相護。

「簡主任讓技工幫他料理早、午餐，政風室只說會告誡，對簡根本不痛不癢，真的很離譜！」員工A先生表示，簡男擔任主管多年，時常對人大小聲。當他責罵同仁時，全辦公室的人都聽得到，大家長期在壓力與恐懼中工作，現在又公器私用，政風室也不管，很多人很無奈卻又無可耐何。

另一名員工B先生對簡姓主任的行事風格同樣表示不認同，他透露簡當主管不需輪調，時間一久就開始濫用權力，像是今年夏季高溫飆升，花東地區更加炎熱，辦公室室內溫度有時超過30度，但簡因擔心開冷氣恐導致辦公室電費超支，要員工靠吹電扇苦撐，直到今年5月22日後才同意開冷氣。但員工被迫長期在悶熱、不通風的環境下工作，身體感到不適、情緒煩躁，已嚴重影響工作效率與健康。

B先生：「簡主任為節省電費，明知同仁的身體出問題也不理，大家看著他每天讓技工一大早為他張羅食物，除了私下免費使用公家薪水請來的人力，還用公家的水電讓人準備一日二餐，每天時間一到，技工就得放下手邊的工作，開始洗菜、洗水果，替簡男備餐，很明顯就是只准州官放火不許百姓點燈。」

本刊調查，去年疾管署發生多起霸凌案，不少員工曾動念想檢舉簡姓主任，但為了養家糊口，多數人仍選擇隱忍，反讓簡男有恃無恐，甚至公開放話表示，他很羨慕某組長涉霸凌案遭調職，工作內容反而更愜意、輕鬆，還說他打算以某組長為目標，一路撐到退休為止，基層員工聽不下去，決定向政風室檢舉，遏止歪風。

B先生表示，為了讓簡姓主任百口莫辯，檢舉的同事自行蒐證，還特別在檢舉信中提醒政風室，若在接近中午前5分鐘到場稽查，就能目擊技工送餐到辦公室給簡男的畫面，政風室事後也沒有提到調查進度，不久後技工突然不再幫簡男張羅飯菜，長期靠技工供餐的簡男開始自行準備餐點，莫生的巧合，讓吹哨者不禁懷疑有人洩密，替簡男掩蓋公器私用的行為。

風室回信指出雖作法不妥但查無不法，僅會對簡男提出告誡。 （讀者提供）

B先生透露，吹哨者擔心遭有心人士洩密，7月7日當天在《爆料公社》發文指控簡姓主任，原本沒消息的政風室很快地在隔天回信告知吹哨者「案件正在辦理中」。但吹哨者等不及，14日再度po文指控政風室跟簡男，希望能讓更多人知道中心的黑幕。28日，政風室回信指出雖作法不妥但查無不法，會對簡男提出告誡，基層員工聞訊詐鍋，希望政風室能夠比照監察院處理，將有問題的官員移送紀律委員會調查，給員工合理的交代。針對相關指控，本刊致電疾管署政風室，政風室稱不便對外回應，統一由公關室發聲，截稿前未獲公關室回應。

