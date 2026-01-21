私用警政資訊系統外洩個資 警政署擬增查詢警示

（中央社記者高華謙台北21日電）內政部今天說，針對有員警非因公使用警政資訊系統導致民眾個資外洩，警政署將規劃於系統增設涉及個資查詢警示；另國土署為杜絕貪污弊端，未來會落實廉政倫理事件登錄及利益衝突迴避機制，提升行政透明並強化職務輪調制度。

新北市三重警分局許姓員警涉勾結詐騙集團，利用公務系統幫詐騙集團查詢車手通緝資料，新北地檢署日前依涉犯洩密等罪，向法院聲押獲准。

內政部透過新聞稿表示，今天召開民國115年廉政會報。警政署針對有員警非因公使用警政資訊系統導致民眾個資外洩，將規劃於警政資訊系統增設涉及個資查詢警示，並強化相關人員個資安全法治教育；另國土署為杜絕貪污弊端，未來會落實廉政倫理事件登錄及利益衝突迴避機制，提升行政透明並強化職務輪調制度。

內政部說，會議中另討論通過「落實辦理公益揭弊者保護法各項措施」及「定期盤點檢視涉密業務及人員」等兩項提案，保護揭弊者身分保密作業完備至滴水不漏，以及透過制度化、常態化審核機制，全面盤點機關內各項涉及國家機密業務，據以核定涉密人員及強化保密管理機制。

內政部說，這次會議由部長劉世芳主持，除一級主管以上人員及所屬行政機關首長共同與會外，並邀請台北地檢署檢察官黃惠玲、國立政治大學教授陳奉瑤、世新大學副教授吳怡融擔任外聘委員，透過專家學者意見，協力推動內政部廉政工作。（編輯：黃國倫）1150121