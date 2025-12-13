私立中學師生互動爭議 家長帶孩驗傷提告

家長指控，校外教學時，老師疑似對孩子動手動腳。（圖／東森新聞）





家長控訴，老師踹學生嗎？新北林口一間私立中學，有師生互動爆出爭議。家長指控，校外教學時，老師疑似對孩子動手動腳，質疑老師沒有道歉、態度強硬，因此帶孩子驗傷報案。對此社會局指出，校方有依規定完成校安通報，將啟動調查程序，有沒有涉及不當管教，還要釐清。

一群學生在美術館校外教學，老師突然指向其中一名學生，要他到旁邊談話，而在交談過程中，家長指控老師疑似對學生動手。

當事學生家長：「他（老師）是跟我們講說，當初是孩子靠得他太近，他要去扶他（學生）怕他跌倒，可是影片中並不是這樣子啊，變成說老師講的話，跟影片中是不符合的。」

上個月4號，新北林口某間私立中學，一群學生開心到鶯歌美術館參觀，師生互動，卻爆出爭議。

當事學生家長：「孩子的敘述是說，他（老師）假裝是摸他的頭，可是事實上他是用抓的，用這個地方去抓他抓得很用力，然後直接就是腳這樣子踢上去了，可是老師他那時候也嗆我一句，我不是吃素的啦，沒關係你要告就去告，反正我們法院見就對了，他的態度非常的強硬。」

家長控訴老師不僅動手，甚至在一開始他們與校方討公道時，還放話，至今沒有一句道歉。

監視器畫面在網路上發酵，掀起正反方論戰，有自稱是其他學生的網友在下方留言力挺老師，表示這名老師是數學老師，只是在移動過程中，與這名學生相撞，腳才會看起來像是踢到人。

針對這起事件，教育局回應，校方已經依規定完成校安通報，將進行後續的輔導追蹤，至於老師是否真的有動手，也將啟動相關調查程序，如真的有不當管教情形，將會依法究責，而學生已經在11月中旬離開學校。

