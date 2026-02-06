私立國中小變相考試招生 全教總喊話速修私校法嚴禁

〔記者林曉雲／台北報導〕針對部分私立國中小招生考試亂象，立委林宜瑾等23人去年提出「私立學校法」修正草案，要求私立國中小不得以任何名目進行入學鑑別，教育部明確表達支持修法，認為應回歸國民教育本質，禁止私校以考試篩選學生，但私立學校聯盟反對修法，目前進度卡在「辦學自主權」與「教育公共性」的衡平。全國教師工會總聯合會(全教總)今(6)日再發聲明指出，總統賴清德已展現反對明星學校迷思的高度，要求教育部應儘速修法杜絕亂象。

全教總理事長侯俊良表示，私校法雖明文規範招生方式，但私校長期以「學力偵測」、「成長營隊」、「多元競賽」等名目進行變相入學考試，錄取率低至個位數，導致國小教育全面補習化，要求教育部建立嚴謹的變相考招認定標準，不能以公文往返代替實質處分。

侯俊良表示，總統賴清德日前在台北國際書展致詞時，分享其擔任台南市長期間改善入學亂象的經驗，強調反對家長過度追求明星學校與名師班級，清楚展現反對升學主義與明星學校迷思的核心價值，而賴清德在台南市長任內，的確曾以行政力強力要求私校招生採「電腦抽籤」，確保教育公平性並回歸教學本質。

侯俊良認為，賴清德在地方執政時能展現魄力，行政院與總統府皆展現對教育公共化的支持時，教育部應儘速推動「私校法」第39條及57條修正案，以保障兒童權益。

侯俊良表示，全教總全力支持「私校法」修法，要求國民教育階段私校應全面回歸「線上登記、電腦抽籤、常態編班」之常態，期盼賴清德指示行政院，督促教育部儘速完成修法，讓孩子遠離過早的升學地獄，守護兒童最佳利益。

