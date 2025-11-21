私立大學校長會議 聚焦如何向國際生招手

教育部朱俊彰次長致詞。

「2025年私立大學校院校長會議」今天(21日)在輔仁大學舉行，針對國際學生招生、輔導與管理等關鍵議題進行經驗交流，出席致詞的教育部次長朱俊彰表示，面對大學辦學的經濟壓力越來越大，教育部已經爭取到65億元的特別預算，未來3年補助各大學，同時也正與國發會積極研議放寬人才延攬的彈性，希望讓大學招生更為順利。

面對少子化的衝擊，國際學生成為大學的另一個重要的生源，臺灣113學年境外生人數有12.3萬人，以越南占3.9萬人比例最高，其次是印尼、馬來西亞、日本及香港，當中又分為學位生及交換生、海青班、華語生等類型，另外，目前每年約有六、七千名學生透過國際專修部的方式進入我國大學就讀。教育部次長朱俊彰表示，教育部從最早的國際專修部到最新的國際產業人才新型專班，循序漸進開放國際招生，平衡社會期待，而他也舉自己派駐加拿大時的觀察指出，加拿大社會對移民與外國學生有些不滿或反彈情緒，臺灣在照顧國際生的部分做得比許多國家好，不過還是希望學校加強兩部分，首先要讓學生聽得懂，最好提供英語教學，另外，要有好的輔導措施，讓學生進來之後被照顧，畢業後能留臺發展更好。

不過，由於目前國發基金補助的產業人才新型專班，各校目前招募約1,500名學生，卻只有約300名畢業生進入企業，因此教育部希望國發會研議，修改外國人才延攬專法，放寬僑外生在學期間工作時數上限等多項規定，討論是否可設立「工作型實習」的模式，讓僑外生在實習中若超過20小時，能夠領取薪資，同時享有勞動權益的保障，促進僑外生畢業後可留臺工作。

朱俊彰次長也說，為協助國內公私立大學穩定校務經營並提升治理彈性，教育部已爭取到特別預算65億元，將用於未來3年補助各大學，以減輕大學的財務負擔。教育電臺曾鈺羢臺北採訪報導