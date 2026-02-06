私立幼園遭控體罰.多項違規 新竹市府廢止名下5機構

新竹市 / 綜合報導

新竹市一間私立的兒童課後照顧中心，負責人被指控體罰，還有多項違規，新竹市政府依法廢止，他名下五間幼兒園和補習班的立案，同時限制他兩年內，不得申請設立，或是擔任教職人員。但是因為受影響的幼兒和學生，超過兩百人，引發家長的質疑和反彈！新竹市教育處表示，依法行政處分，沒有裁量失衡，或是濫用的狀況，孩童轉安置的差額，會以專案方式提供一次性補助。

左手一壓把孩子的頭用力往後仰，右手拿起剪刀就在孩子面前，距離不到十公分作勢威脅恐嚇，疑似還用尖銳處壓在孩子臉上，不要說小朋友了連大人看了都害怕，非當事家長說：「滿生氣的，老師在家長看不到的地方，是這樣子對小朋友的，而且小朋友還這麼小，我覺得這個是非常不應該。」

而且這不是第一次體罰，愛的小手不夠教保員拿的，是跟大人手掌幾乎一樣大的軟塑膠，直接就往孩子臉上連續拍打，打手掌即使小朋友痛到求饒，照樣沒在心軟，事發在113年8月，新竹市一名夏姓負責人開設的幼兒園，因為涉嫌體罰及多項違規情事，屢屢挨罰，現在名下五間機構，包含幼兒園與補習班，全被市府廢止。

非當事家長說：「我其實覺得很合理，因為他們(違規幼兒園)是屢勸不聽，而且他們不是一個單位而已，是很多處所都這樣子，當然很可怕啊，孩子這麼小，他們哪懂事，等於是拿武器對付孩子，這不應該發生的。」受到影響的孩童超過兩百人，家長要找新的機構不容易，認為市府決策不應該連坐處分，讓孩子成為行政處分下的受害者。

受影響孩童家長說：「沒有發生事情的園所，要被連坐廢止，教育處為什麼在所有評議委員會都不同意的時候，它卻執意要這麼做，擴大去懲處。」新竹市教育處表示，夏姓負責人多年來多次違規，處分不是針對單一事件，也不是倉促決定，當事人不服可以照程序提出訴願。

新竹市教育處特殊與學前教育科科長吳美欣說：「如果說在安置後的新幼兒園，以及原本就讀的幼兒園之間，有學費或月費的差額，基於減輕家長的負擔，本府提供專案性的一次性的補助。」市府將視個案情形，保留向原負責人，追償補助差額的權利，也重申會持續追蹤，孩童安置的適應狀況，針對不實指控，已經蒐證並報案，保留提起告訴的權利。

原始連結







