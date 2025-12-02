私約二嫂兄弟鬩牆！高國豪遭「2兄長」痛扁…扯衣壓地畫面曝光

記者黃國瑞、吳泊萱／綜合報導

高國豪與大哥高聖文、二哥高國強起爭執，3兄弟當街互毆。（圖／民眾提供）

去年6月，新竹攻城獅球星高國豪被爆出「私約」二哥高國強的妻子劉家菱，爭議曝光後，兄弟二人多次隔空互嗆，高國豪一度否認指控，最後與妻子共同發聲明致歉，坦承「確實有過不成熟行為」。此事在家族埋下導火線，去年底高家在宜蘭聚餐席間，高國豪與二哥高國強、大哥高聖文大打出手，3兄弟當街互毆，驚動警方到場處理，事後3人互告傷害等罪，全案將於近日宣判。

民眾拍下，高國豪在餐廳內與大哥、二哥爆發肢體衝突，一旁還有女子高喊「你老婆做什麼事啊！」眼看現場衝突一觸即發，店員趕緊勸阻，請高家三兄弟到店外談，三人邊推擠邊走出店外，高父及同行親友也上前勸架，但還是攔不住兄弟3人。

期間高國豪發現有人在錄影，對著民眾大罵「錄什麼影！婊子」，二哥及大哥見狀衝上前對高國豪一陣拳打腳踢，兄弟3人當街互毆，高國豪打到上衣被扯掉，隨後又被兩個哥哥壓制在地，直到其他親友制止，高國豪才重新起身。

高國豪（右）與大哥高聖文當街互毆，雙方出拳揮打頭部，場面火爆。（圖／民眾提供）

打鬥間，大哥高聖文一度氣得對高國豪大罵，「你真的很丟臉！兄弟做到這樣子」，眼看高國豪又想找錄影者麻煩，大哥上前制止，3兄弟再度大打出手，直到員警到場喝止，3人才停手，火爆場面嚇得同行幼童嚎啕大哭。

隨著影片曝光，兄弟3人紛爭再次浮上檯面。據悉，高家人是在去年12月3日中午12時許，前往餐廳用餐，店員透露，當天高家訂了1桌，原本只有6、7個人吃飯，吃到一半突然有3名自稱是高家人的男子入內，隨後眾人在店內大聲叫囂，店員聽到聲響，入內勸阻，請他們離開。

事後高國豪對大哥高聖文提告傷害，並與二哥高國強互告傷害，案件進入審理後，兄弟3人對犯行均坦承不諱，宜蘭地檢署已於今年9月偵結，依法起訴3人，案件將於近日宣判。



不良行為，請勿模仿！

