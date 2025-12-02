私約二嫂再爆3兄弟互毆 高國豪妻17字曝心境

高國豪與妻子。（圖／高國豪IG）





TPBL新竹攻城獅當家球星高國豪，去年6月爆出「私約二嫂」爭議，與大哥高聖文、二哥高國強撕破臉，3人同年12月還因互毆鬧上法院。互毆影片近日流出後，掀起網友熱議，高國豪妻子則在社群發出17字，透露心境。

高家三兄弟當時疑在宜蘭蘇澳某海鮮餐廳用餐，卻爆發衝突從店內打到街上，高國豪更脫去上衣與大哥、二哥扭打。全案日前宣判後，再次引爆網友討論，並湧入高國豪社群洗版。

對此，高國豪妻子今（2日）在Threads寫下「這個陷害要持續多久？！兄弟爬山，各自努力」。並在劉言串表示「當天狀況不是一起聚會吃飯」，但對網友進一步詢問是不是被設局鴻門宴並沒有回應。

廣告 廣告

回顧三兄弟紛爭，高國豪與兄嫂多次在社群隔空互嗆，高國豪遭二嫂指控多次騷擾，他否認後與妻子發出聯合聲明，坦承「遇上太太前，確實因為年輕不成熟行為，造成許多紛擾」。

高國豪9月再發文，嗆「高家出現妳這樣的人，真的有夠丟臉可悲！至今跟自己親兄弟變成這樣還不是因為妳」、「管好妳那張臭嘴很難嗎？！還要再讓高家搞得雞犬不寧多久？真的有完沒完」，疑在暗示二嫂。

二嫂不干示弱再爆料，稱自己被被高國豪老婆網路攻擊長達1年、高國豪「某次酒後（職場性騷擾同事）被老婆搧嘴巴忘了嗎？還是忘了車子被老婆打爆小時鐘後，用新台幣受教訓的滋味」、「哥哥的女友妳哪位沒約過？」最終三兄弟在去年12月爆發全武行。





更多東森新聞報導

中職／台鋼雄鷹再補強！周正雄、曾翊誠、高孝儀加入教練團

台灣男籃末節潰敗！7分差惜敗日本 世界盃資格賽吞2連敗

陳傑憲羨慕韓國球星「長得帥」 眾人傻眼：先照照鏡子

