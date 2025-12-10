私約二嫂變街頭爆打 高國豪3兄弟傷害案宣判延期！原因曝光

新竹攻城獅高國豪。TPBL提供



TPBL新竹攻城獅球星高國豪遭爆「私約二嫂」，去年底甚至與兩名兄長爆發肢體衝突，3人互告傷害，宜蘭地院原訂今（10）日上午9點30分宣判，不過，法官認為相關事證必須再調查釐清，17日再開辯論庭，辯論終結後擇日宣判。此外，高家大哥高聖文出言嗆高國豪「我要弄斷你的腿，讓你再也沒辦法打球」，被追加起訴恐嚇維安罪。

高家三兄弟的糾葛要從去（2024）年6月的「私約二嫂」風波說起，高國豪突然在IG限動發出律師函，強調自己和嫂子劉家菱無任何不正常往來，要求對方不要散佈「不實謠言」，且提及「這已然侵害高國豪先生及其配偶之名譽，甚至影響到與球團的關係」，強調可能會依法咎責。

之後的三個月，也就是9月，高國豪在Threads上發文，指出「高家出現妳這樣的人，真的有夠丟臉可悲！至今跟自己親兄弟變成這樣還不是因為妳！...管好妳那張臭嘴很難嗎？」網友猜測高國豪是對二嫂劉家菱開嗆。而劉家菱也在Threads發長文反擊，表明自己「被高國豪老婆網路攻擊長達一年」等，還補刀「哥哥的女友妳哪位沒約過？」

12月，高聖文、高國強、高國豪三兄弟在宜蘭縣蘇澳鎮某家餐廳，因故起爭執，高聖文、高國強先作勢要毆打高國豪，戴姓表哥見狀上前勸阻，但高國強仍對高國豪拳打腳踢。三兄弟從店內一路打到店外。

蘇澳警分局在去(2024)年12月3日12時許獲報，報案人指稱蘇澳鎮漁港路一家海鮮餐廳發生家族口角衝突，高姓三人因家庭糾紛發生拉扯，均有輕傷。全案受理後依傷害等罪受理。

高國豪（右圖，資料照，林建嘉攝）私約二嫂事件引發高家家族風波，去年在宜蘭蘇澳一家餐廳，三兄弟大打出手。讀者提供

