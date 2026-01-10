私約二嫂變3兄弟街頭爆打！高國豪大哥1句「弄斷你的腳」判決出爐

新竹攻城獅高國豪。TPBL提供



TPBL新竹攻城獅球星高國豪遭爆「私約二嫂」，與兩名兄長爆發肢體衝突，兄弟互告傷害，傷害罪的部分後來達成和解，並且撤告，不過，三兄弟肢體衝突過程，高國豪的大哥高聖文嗆聲「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球。」使高國豪心生畏懼，宜蘭地院近日審結，高聖文判拘役30日，得易科罰金，緩刑2年，應接受法治教育課程3場。

判決書揭露高國豪三兄弟肢體衝突過程，事件發生在2024年12月3日中午12時6分，地點位在宜蘭縣某餐廳前，大哥高聖文、二哥高國強作勢欲毆打高國豪，表哥戴俊明上前阻擋，高國強仍以手毆打，並以腳踢高國豪，父親高惠明試圖拉住高聖文，此時，高國豪推開戴俊明後，以右手揮擊高國強，高聖文也推開高惠明及戴俊明，欲再次毆打高國豪，遭高父阻止。

高國豪與高國強2人互相拉扯、互毆，戴俊明居間勸阻，高國豪並脫去上衣，追逐並欲續行毆打高國強，高聖文上前抱住高國豪，將其壓制於地，高國豪恫稱：「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球。」使高國豪心生畏懼。

高國強前頸擦傷、前胸鈍挫傷、左側無名指遠端指節擦挫傷等傷害；高國豪因而受有頭部鈍挫傷、上唇（內側黏膜）擦挫傷、前胸鈍挫傷、上背鈍挫傷、左肘挫傷等傷害。高家兄弟互告，宜蘭地檢署將3人全數起訴。審理期間，高家兄弟達成和解，互告傷害部分撤回告訴，法官諭知不受理。但大哥高聖文恐嚇「弄斷腳」部分屬公訴罪，無法撤銷。

宜蘭地院近日依恐嚇危害安全罪，判處大哥高聖文拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。此外，須在判決確定1年內，接受3場次的法治教育課程。全案可上訴。

高家三兄弟的糾葛要從2024年6月的「私約二嫂」風波說起，高國豪突然在IG限動發出律師函，強調自己和嫂子劉家菱無任何不正常往來，要求對方不要散佈「不實謠言」，且提及「這已然侵害高國豪先生及其配偶之名譽，甚至影響到與球團的關係」，強調可能會依法咎責。

之後的三個月，也就是9月，高國豪在Threads上發文，指出「高家出現妳這樣的人，真的有夠丟臉可悲！至今跟自己親兄弟變成這樣還不是因為妳！...管好妳那張臭嘴很難嗎？」網友猜測高國豪是對二嫂劉家菱開嗆。而劉家菱也在Threads發長文反擊，表明自己「被高國豪老婆網路攻擊長達一年」等，還補刀「哥哥的女友妳哪位沒約過？」

12月，高聖文、高國強、高國豪三兄弟在宜蘭縣蘇澳鎮某家餐廳，因故起爭執，高聖文、高國強先作勢要毆打高國豪，戴姓表哥見狀上前勸阻，但高國強仍對高國豪拳打腳踢。三兄弟從店內一路打到店外。

