私約二嫂風波延燒 高國豪遭爆與兄弟街頭互毆

職籃新竹攻城獅球星高國豪，在「私約」二哥高國強妻子風波後，又被爆出，去年底與大哥高聖文、二哥高國強在宜蘭用餐時，3兄弟發生肢體衝突，從店內打到店外，還因此告進法院，現在衝突影片曝光，高國豪的社群平台遭網友洗版。

三兄弟互告傷害和恐嚇等罪 遭檢方偵結起訴

高國豪先是於去年爆出「疑似」私約二嫂的家醜，兄弟間多次發文隔空互嗆，還因此鬧上法院，後來高國豪與妻子發出4點聲明，表示私事不該打擾社會大眾，模糊球賽焦點，為此表達歉意，未來也不再做出回應，事件才慢慢平息。

廣告 廣告

不過，高家兄弟間的感情似乎就此破裂，據平面媒體報導，去年12月初，高家兄弟在宜蘭蘇澳餐廳的家庭聚會上，3兄弟不明原因在席間大打出手，一路從餐廳扭打到大馬路上，以一敵二的高國豪一度被壓制在地，直到警方到場3人才停手，3兄弟事後互告傷害、恐嚇等罪，宜蘭地檢署9月間偵結，依法起訴3人，判決將於近日出爐。

三兄弟衝突畫面曝光後，風暴持續延燒，高國豪尚未做出回應，但IG已經湧入不少網友留言，有人替高國豪打氣，也有人表達批評。新竹攻城獅球團則回應，事件屬於球員的私領域，目前進入司法程序，球隊不會發表意見。

※《台視新聞》關心您：遠離家庭暴力，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助

※拒絕暴力 請撥打110

台視新聞／楊明融 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

PLG／高國豪遭控「詐騙業配」 本人、球團都道歉了

PLG／攻城獅高國豪腳踝、膝蓋都受傷！ 預計休養3週

PLG／開春首戰爆衝突！聯盟開罰郭少傑2.5萬、禁賽1場