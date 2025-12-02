私約二嫂、兄弟互毆遭停賽！高國豪道歉：非我主動挑起紛爭

職籃TPBL新竹攻城獅球星高國豪去年爆出「私約二嫂」醜聞，重挫自身形象，近日又再度因3兄弟當街互毆鬧上法庭，並遭聯盟宣布即日起停賽。他於今（2）日發聲回應，強調並非自己主動挑釁發起紛爭，除了向球迷與社會大眾致歉之外，也表示一切交由司法，尊重司法。

高國豪今天透過IG限動發文表示，「關於昨日新聞報導內容造成社會負面觀感，我很抱歉。」並稱當天並非自己故意挑釁、主動發起紛爭，一切交由司法，尊重司法，同時向球迷與大眾致歉。

高國豪說，身為一位職業球員，不該在情緒失控下做出不良示範，對此深感懊悔並願意承擔責任。未來無論球隊、聯盟做出的任何懲處都會全數接受，也會尊重司法程序與判決，強調經過這次事件會深刻反省，並努力改善自己。

高國豪透過IG發聲道歉。圖／翻攝自IG@kaooscar

※暴力行為不良示範，請勿模仿

