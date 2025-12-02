「私約二嫂」兄弟互毆！網挖高國豪「去年1篇文」：管好妳臭嘴很難？

社會中心／彭淇昀報導

「新竹攻城獅」球星高國豪去年因「私約二嫂」，讓家族關係降到冰點，事後高國豪與妻子出面說明才讓風波稍停；沒想到，高國豪去年底又因此與二哥高國強在宜蘭蘇澳某餐廳發生嚴重肢體衝突，連大哥高聖文也加入「戰局」，3兄弟在店外扭打成一團，甚至鬧上法院。大批網友湧入他的社群洗版，還翻出一篇去年底吵到轟動體壇的貼文。

高國豪去年底與大哥高聖文爆發肢體衝突，2人互告傷害。（圖／民眾提供）

據了解，高國豪去年6月被爆出私下偷約二哥高國強的妻子劉家菱，隨即引起軒然大波，高國豪即便數度出面澄清，但雙方依舊在社群媒體上爆發隔空口水戰，導致風波難以平息，最終是高國豪與妻子出面說明，並發布「4點最終聲明」強調私事不該打擾社會大眾，對於占用版面深表歉意，未來將不再做出回應。

去年9月，高國豪在Threads上發文開嗆，「高家出現妳這樣的人，真的有夠丟臉可悲！至今跟自己親兄弟變成這樣還不是因為妳！臉皮真的有夠厚，還可以講得一副頭頭是道，完全搞不清楚狀況，到處亂講不實的話，又自己在那邊對號入座，我老婆發什麼文章礙到妳？文章裡有講到妳？還是有指名道姓？妳在哭爸哭母什麼？好好過生活，管好妳那張臭嘴很難嗎？還要再讓高家搞得雞犬不寧多久？真的有完沒完！」

不過內文中並沒有指名道姓，但網友紛紛猜測文中的「妳」就是高國豪嫂嫂，不過事後該篇文章已遭刪除。當時，高國豪嫂嫂也發文反擊，直接點名自己「被高國豪老婆網路攻擊長達1年」，甚至爆料「某次酒後（職場性騷擾同事）被老婆搧嘴巴忘了嗎？還是忘了車子被老婆打爆小時鐘後，用新台幣受教訓的滋味？」甚至還再度攻擊，「哥哥的女友妳哪位沒約過？」

女方曬出一張截圖，內容是高國豪傳訊息給她「妳好好上班」、「等等跑去妳家混」，並寫下「該蹲下的是謊言者不是我們」。當時就引發熱烈討論，如今兄弟互毆案結果出爐後，話題又再度延燒。

去年12月，高家在宜蘭蘇澳某餐廳辦家庭聚會，高家三兄弟卻爆發嚴重肢體衝突，檢警調查指出，高聖文、高國強先作勢要打高國豪，戴姓表哥試圖上前勸阻，高國強朝高國豪揮拳，2人持續拉扯，高父制止兒子無效，高聖文推開父親並抱住高國豪，將他壓制在地，直到親戚們上前拉開3人，才讓高國豪掙脫。

事後高國豪對大哥高聖文提告傷害，並與二哥高國強互告傷害，案件進入審理後，兄弟3人對犯行均坦承不諱，宜蘭地檢署已於今年9月偵結，依法起訴3人，案件將於近日宣判。

針對高國豪涉與家人的暴力事件，甚至因此鬧上法院，「新竹攻城獅」球團表示，這是高國豪的私領域將由其自行處理，且事件目前已進入司法程序，球隊不會對此發表任何意見。

不過，高國豪目前尚未回應，但有不少網友湧入IG留言，「餃子好吃否」；但也有不少人替高國豪打氣，「國豪加油，專注在球場上！其他的事情都不重要」、「想說聲加油！當得不到好處的人想看你垮台時，更需要活得有品質，照顧好真正的家人」。

