私約二嫂、兄弟爆打！高國豪道歉「不再發表不實指控」

新竹攻城獅高國豪。TPBL提供



TPBL新竹攻城獅球星高國豪遭爆「私約二嫂」，去年底甚至與兩名兄長爆發肢體衝突，雙方互控傷害，法院將於本月10日作出判決。高國豪5日深夜發出聲明，向哥哥、嫂嫂、侄女致歉，並承諾之後會更加約束自己的言行，「不再發表不實指控」，專注熱愛的運動不讓球迷失望。

高家兄弟事件在5日深夜，社群發出道歉聲明，全文如下：

一、本人高國豪就民國(下同)113年12月3日之肢體衝突事件向社會大眾致上最真摯的歉意，作為公眾人物未理性尋求解決糾紛管道，而任令情緒失控挑起暴力行為實屬不當，我已深自反省檢討，很抱歉為社會做了最壞的示範。另就出言侮辱哥哥高國強先生、嫂嫂劉家菱小姐以及我的侄女，我也在此鄭重道歉，對不起。

廣告 廣告

二、另外，本人也就去年於社群平台之發文，並因而引發一連串對嫂嫂劉家菱小姐之網路霸凌事件道歉，我已深刻反省之前對劉家菱小姐之針對性言論，今後會更加約束自己的言行，不再發表不實指控。

三、最後再次為私事佔用社會新聞版面致上歉意，因為自己的不當行為對社會帶來不佳的觀感，我很抱歉。期許經由這次事件，未來更加負責地承擔起公眾人物應有的素養，讓相信我的團隊、球迷們不再失望，我也將持續專注於我熱愛的運動而能事業精進，謝謝大家。

高國豪去（2024）年被爆出「私約」二哥高國強的妻子，雙方隔空互槓關係破裂。去(2024)年12月3日，又在蘇澳鎮漁港路一家海鮮餐廳發生家族口角衝突，高姓三人因家庭糾紛發生拉扯，均有輕傷。蘇澳警分局受理後依傷害等罪受理。案件將在本月10日宣判。

高國豪道歉。 @kaooscar

更多太報報導

化學系學生嗆要搞大事「逼我當鄭捷」 清大發聲了！警方2小時急逮人

高雄吸金女捲走20億蛇蠍手法曝！逃往中國澳門 留尪落魄在台打零工

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生