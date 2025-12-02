「私約二嫂」高國豪怒罵X子遭哥2打1 高國強哽咽兄弟做成這樣！球團急回解約關鍵

攻城獅球星高國豪（圖）與嫂子風波，進而成為家庭糾紛。（翻攝臉書「新竹御嵿攻城獅 Hsinchu Toplus Lioneers」）

TPBL新竹攻城獅後衛高國豪，遭二哥高國強的老婆指控「私約」，如今又傳出兄弟在宜蘭南方澳餐廳用餐時，高國豪在店外指著二嫂罵「他X的你錄什麼影，婊子」，引爆發肢體衝突，高國強甚至哽咽說「真的很丟臉啦，兄弟今天做成這個樣子。」雙方最後互告。對此，針對風波，高國豪是否因此遭解約，攻城獅球團表示「要看判決結果輕重」。

昔有「最強高中生」之稱的高國豪，2021年和攻城獅簽下5年3500萬台幣的大合約，一直是球團指標球星，卻沒想到球場上表現亮眼，場外卻是風波不斷，今年6月遭嫂子指控騷擾，2人在網路上PO文互嗆，最後高國豪發表聲明，「確實因為年輕不成熟行為，造成了許許多多的紛擾。」並表示不再回應此事，卻沒想到該風波遲遲未結束。

廣告 廣告

高國豪的家務風波延燒到去年12月，高國豪在家庭聚會上，與大哥高聖文、二哥高國強爆發肢體衝突，高國豪甚至氣得對二嫂罵「「他X的你錄什麼影，婊子」，二嫂聽後回嗆「沒關係你繼續講啦」，而高國強聽後被激怒，出拳毆打高國豪，高國豪則一度被打到倒地，一旁大哥還嗆他「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球」，期間高國強還哽咽說「真的很丟臉拉，兄弟做成這個樣子」，高國豪則指高國強與二嫂「要怪你們這兩個啊」。

事後雙方互告傷害、恐嚇等罪，全案宜蘭地檢署9月間偵結，兄弟3人都遭到起訴，判決將於本月10日出爐。針對私事使否影響職涯，攻城獅球團表示，高國豪私領域將自行處理，事件目前進入司法程序，球隊不發表意見，並提及「我們還是等12月10日法院宣判後，再決議是否嚴重至解約。」

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

祈錦鈅甩失婚陰霾！街頭甜牽小8歲《原子》男星 「新歡身分起底」竟曾捲射後不理逼墮胎

七星山驚見「3點全露」換2套比基尼 下面一坨黑黑的嚇壞旁人！目擊者：突然就脫、又穿

跑去禮服店「指名前妻坐檯」陪酒 他2小時灌半瓶威士忌撿屍！還拍下裸照