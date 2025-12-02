私約二嫂...高國豪遭「2兄長」痛扁畫面：怒嗆「婊子」還喊單挑

高國豪（右圖，資料照，林建嘉攝）私約二嫂事件引發高家家族風波，去年在宜蘭蘇澳一家餐廳，三兄弟大打出手。讀者提供



新竹攻城獅球星高國豪去（2024）年爆出私約自家二嫂、引發家族成員失和。同年底3兄弟當街大打出手、互告，如今，高家在宜蘭聚餐席間，高國豪與二哥高國強、大哥高聖文大打出手，3兄弟當街互毆的影片曝光，三人從店內打到馬路，驚動警方到場處理，全案依照傷害等罪處理。

蘇澳警分局在去(2024)年12月3日12時許獲報，報案人指稱蘇澳鎮漁港路一家海鮮餐廳發生家族口角衝突，高姓三人因家庭糾紛發生拉扯，均有輕傷。全案受理後依傷害等罪受理。

廣告 廣告

高國豪去（2024）年被爆出「私約」二哥高國強的妻子，雙方隔空互槓關係破裂。如今，高家三兄弟互毆的畫面顯示，三兄弟不顧旁人拉扯，從餐廳內一路打到餐廳外。

高國豪指著在拍攝的二嫂罵「他X的你錄什麼影，婊子」，二嫂聽後回嗆「沒關係你繼續講啦！」而高國強聽後被激怒，出拳毆打高國豪，並罵「X你的，到底有沒有水準啊」，三個兄弟扭打成一團，過程中，高國豪一度喊單挑。

高國豪打到扯掉上衣，且被兩個哥哥壓制在地，直到其他親友制止，高國豪才重新起身。且驚動當地蘇澳警方，進了派出所。據悉，高家當天共七人聚餐，後來另三名男子進入，與高國豪發生爭執，接著出手。

私約二嫂的相關訊息在去（2024）年6月間被爆出，高國豪本人數度出面澄清，社群媒體上也隔空展開口水戰，最後是高國豪與妻子出面說明，並發布「4點最終聲明」強調私事不該打擾社會大眾，對於占用版面深表歉意，未來將不再做出回應。

更多太報報導

男不滿女友被性騷！南下尋仇「砍死河智媛老闆」被依傷害致死起訴

凶殘復仇！天道盟角頭遭伏擊「雙腿腳筋挑斷」

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生