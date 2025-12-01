私約大嫂餘波！高國豪半裸揮拳「1打2」 兄弟家暴鬧上法院…球團發聲了

高國豪因為私約大嫂，與兩位哥哥大打出手。資料照片



新竹攻城獅球星高國豪去年爆出私約大嫂、哥哥高國強妻子劉家菱，引發家族成員失和，高國豪雖然與妻子發出共同聲明，坦承遇上太太前「確實因為年輕不成熟行為，造成了許許多多的紛擾」，未來不再回應。不過，今天（12／1）再度被爆出，去年私約大嫂餘波盪漾，讓去年底一次家庭聚會上，高國豪再次與兩位哥哥爆發肢體衝突，甚至高國豪還在大街上半裸「1打2」，嚇壞所有民眾。對此，新竹攻城獅球團表示，球員私領域，不對此發表意見。

該事件發生在去年底，高國豪回到宜蘭參加家庭聚會，家族成員們本來開心至餐廳用餐，沒想到因為私約大嫂，高國豪又再度和兩位哥哥發生衝突，三兄弟從店內打到店外。

檢警調查，高聖文(大哥)、高國強(二哥)、高國豪等家族成員，去年12月3日在宜蘭縣蘇澳鎮某餐廳前，疑似因私約大嫂一事再度起爭執，高勝文、高國強先是作勢要毆打高國豪，戴姓表哥見狀上前勸阻，高國強仍對高國豪拳打腳踢。

高國豪與高國強持續拉扯、互毆，高聖文上前抱住高國豪並將他壓制在地，恫嚇「我要弄斷你的腳，讓你再也沒辦法打球」等語，直到戴姓姑丈及表哥將高聖文拉開，高國豪才得以掙脫。事後雙方互告傷害、恐嚇等罪，高等3人對犯行均坦承不諱，宜蘭地檢署9月間偵結，依法起訴3人，案件將在近日宣判。

另外，爆料影片顯示，高國豪一行人先在餐廳內起衝突，高國豪被2個哥哥以徒手猛推，一旁還有女子大喊「你老婆做了什麼事！」，隨後雙方拉拉扯扯，移至餐廳門口，高聖文、高國強仍持續對高國豪動手，而高國豪看到有人錄影，朝攝影者怒罵「婊子」。高國豪怒氣未消，甚至直接脫下上衣，向2名哥哥叫囂，可怕情景讓旁邊的小孩子都嚇哭。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

